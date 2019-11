¿De quién heredan la inteligencia los hijos?

¿Cuántas veces no hemos escuchado que el nivel de inteligencia se la debemos a nuestras madres? Diversos estudios señalan que las capacidades cognitivas están relacionadas con los genes ubicados en el cromosoma ‘X’, por lo tanto, existe una mayor probabilidad de heredar la inteligencia de la madre, no obstante, la realidad es más compleja que esto.

De acuerdo con el científico estadounidense Robert Lehrke, el gen de la inteligencia tiene un alto componente hereditario y este se encuentra en el cromosoma ‘X’ y dado que la madre posee dos cromosomas ‘X’, tiene una doble posibilidad de transmitirla (además de que si el padre aporta el cromosoma ‘Y’, ya no entra en la dinámica).

No obstante, según explica la bióloga Emily Willingham aunque la madre heredará una especie de mezcla entre sus dos ‘X’, y el padre un ‘X’ (a su hija), esto no quiere decir que los genes del cromosoma ‘X’ ligados a la inteligencia se expresarán en nuestros genes.

“Las madres generalmente transmiten solo una X a sus hijos (después de que los dos cromosomas X tienen a un pequeño intercambio genético), y esos niños a su vez reciben el segundo cromosoma sexual (X o Y) de sus padres”.

“[...] pero los dos cromosomas X que tiene la madre no son los mismos y no duplican automáticamente las probabilidades de heredar una variante específica”.

Por lo tanto, Willingham concluye que aunque la mitad de nuestra inteligencia es heredada, esta está vinculada a diversos genes y su relación está configurada por factores ambientales, así que no, la inteligencia no está únicamente ligada a la madre o al cromosoma ‘X’.

“Si bien quizás la mitad de nuestra inteligencia tal como la definimos y medimos actualmente se hereda, esa proporción se fractura a su vez en muchas variantes genéticas dispersas en nuestros genomas [...] Y cada uno de esos fragmentos de herencia que contribuye está sujeto a una serie de factores ambientales, tanto en su mundo molecular inmediato como en los aportes a todo el organismo, que influirán en la función”.

“Entonces no. No solo tu madre. No solo el cromosoma X. Ni siquiera sólo los genes”, concluye Willingham.