Si vives en México o has visitado al país seguramente has probado los famosos chicharrones preparados, los cuales contienen repello, salsa, tomate y hasta cueritos, un ingrediente que no puede faltar en esta deliciosa botana. Pero ¿alguna vez te has preguntado de qué están hechos los cueritos que llevan los chicharrones? En La Verdad Noticias te explicamos.

En la Ciudad De México abundan los puestos de botanas y los chicharrones son los favoritos de muchos. Aunque algunas personas creen que los chicharrones están hechos de cerdo, lo cierto es que su base es de harina, según explica el Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, se elabora con una pasta de harina, agua, carbonato y sal, la cual se hierve y es vaciada en planchas de aluminio que le dan forma.

Una vez oreados estos se secan y más tarde son fritos, lo que les da su tamaño y hace que estos queden crujientes. Pero aunque los chicharrones son de harina y no estén preparados de cerdo lo cierto es que si llevan este ingrediente.

¿Qué son los cueritos que llevan los chicharrones?

Los cueritos son un ingrediente importante en la botana

El cerdo en los chicharrones se encuentra precisamente en el cuerito y aquí te explicamos. De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, los cueritos se preparan con la piel de cerdo, la cual es cocida y marinada en vinagre con hierbas de olor.

Aunque la piel de cerdo también sirve para hacer chicharrón, el cual suele venderse en puestos de carnitas y carnicerías, es diferente a los cueritos, pues estos no se fríen, sino que son cocidos. Además se venden por kilo o bien en bolsas con vinagre.

¿Qué precio tienen los cueritos?

Puedes conseguirlos en el supermercado

Los cueritos remojados en vinagre los puedes comprar en supermercados por un precio aproximado de 45 pesos. Las personas suelen comerlos con salsa picante y son precisamente estos los cueritos que llevan los chicharrones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado de las noticias de hoy!