De la salud ocular, el especialista en la retina

Qué duda cabe que los ojos forman parte de los órganos más importantes del cuerpo.

El ser humano utiliza la vista como primer elemento para percibir el mundo de manera directa. Es una obligación elemental mantener un cuidado intensivo sobre estos órganos

El retinólogo es un profesional que está ampliamente capacitado para ofrecer diagnósticos y tratar enfermedades severas y complejas de la retina. Su especialización comienza con la oftalmología, para después pasar a enfermedades médicas y quirúrgicas de la retina y vitreo. Trata problemas como la retinopatía diabética, el desprendimiento de retina, la degeneración macular por el envejecimiento, el edema macular, el agujero macular…

Retina Center Tijuana, la clínica de referencia para tratar la visión en Tijuana

La retina puede definirse como la película altamente sensible que envuelve y tapiza la cara interna y posterior del ojo. Es el lugar donde se codifican los estímulos de luz y se traducen en impulsos nerviosos para enviarlos al cerebro mediante el nervio óptico. El vítreo, por su parte, es el gen transparente que ocupa la cavidad ocular posterior.

Se entiende la delicadeza con la que tiene que ser tratada cualquier acción que se lleve a cabo sobre estos elementos. Por eso, se debe contar con expertos en la retina y vítreo como los que se localizan en el Retina Center Tijuana, en Tijuana, baja California, clínica de la que está a cargo el doctor Aureliano Moreno.

¿Quién es el Dr. Aureliano Moreno?

La fama precede el buen hacer del Dr. Aureliano Moreno como Retinólogo Tijuana. Ya sea por la calidad de sus trabajos, la amabilidad en el trato, su dilatada experiencia, además de los numerosos títulos conseguidos en el sector de la salud ocular, este doctor se ha convertido en un referente nacional, por lo que no es de extrañar que su clientela proceda de todos los rincones del país y de los Estados Unidos.

Está graduado en el Instituto de Oftalmología (IAP), por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Posteriormente, se ha especializado en las técnicas más avanzadas y sus funciones abarcan tratamientos de cataratas con láser, retinopatía diabética, desprendimiento de retina, tratamiento preventivo y cirugía de retina, cirugía láser y trauma ocular.

Por otro lado, el interés de este profesional de la medicina no termina en la práctica, sino que se amplía a la comunicación, a la divulgación, a la investigación y al desarrollo de nuevas terapias. Por este motivo es miembro activo de entidades de gran prestigio, como el Consejo Mexicano de Oftalmología, del International Council of Ophthalmology, del American Academy of Ophthalmology y de la Sociedad Europea de Retina (Euretina).

En definitiva, toda una eminencia dedicada en cuerpo y alma a procurar soluciones a todo tipo de pacientes aquejados de algún problema ocular desde su clínica Retina Center Tijuana. Un centro médico que cuenta no solo con su sólida experiencia y conocimientos, sino con un equipo humano igual de apasionado y capacitado y la última generación en tecnología oftalmológica.

Tecnología aplicada al bienestar ocular

La clínica Retina Center Tijuana que está ocupando este artículo sirve para ejemplificar un ejemplo referente en centros médicos oculares. Un lugar que ocupa, como ya se ha comentado, por la preparación de su equipo profesional, pero también por la aparatología técnica de la que dispone.

Como herramienta innovadora en este sentido, cabe mencionar a COMPUEXPEDIENTE, un software para llevar y mantener el Expediente Clínico en la Nube de forma completamente electrónica y a distancia para facilitar el acceso a los datos de cada paciente. Este sistema cumple al 100% los estándares y normativas oficiales mexicanas e internacionales (NOM 004 y NOM 024) para garantizar un manejo de datos seguro y fiable.

Por otra parte, con este expediente electrónico no se tendrá problema alguno con COFEPRIS, es decir, con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el órgano desconcertado que tiene autonomía administrativa, técnica y operativa en materia de salud.

Innovación aplicada

En cuanto al instrumental y la aparatología médica aplicada a la oftalmología, y en concreto a la retinología, este hospital posee la innovación tecnológica necesaria para facilitar el dictamen de diagnósticos más precoces y fiables, así como la mejora de los resultados en las intervenciones quirúrgicas.

El Dr. Aureliano Moreno, y con él todo su equipo, se mantiene actualizado en los últimos avances en la materia que domina. De este modo, ya conoce las más recientes investigaciones sobre la cirugía refractiva y de catarata, además de las intervenciones quirúrgicas del glaucoma, que son los campos que han recibido los últimos avances en investigación.

Según los expertos, se esperan importantes progresos en los láseres de femtosegundo para las operaciones de cataratas y para corregir los defectos refractivos. Del mismo modo, ya conoce las innovaciones que caben esperar sobre el diseño y los materiales en las lentes intraoculares.

También se mantiene actualizado sobre los futuros equipos que permitirán afrontar cirugías de forma más segura y eficaz en la retina y también en el polo anterior, para instalarlos y aplicarlos sobre sus pacientes en cuanto estén disponibles.



