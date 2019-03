De esta manera puedes destruir el ego de un hombre infiel.

En muchas ocasiones no es por venganza pero si estaría bien pensar en destruir el ego de esos hombres que han sido infieles y aunque ellos nunca lo admitan, hay algunos pequeños detalles hacen que su orgullo salga dañado y aquí te decimos algunos consejos ara lograrlo.

En esa dinámica, se acostumbran a actuar de una manera más ruda y a veces descuidada cuando se trata de relaciones de pareja a diferencia de nosotras, que siempre somos honestas con nuestras emociones y sentimientos.

SÉ TOTALMENTE INDEPENDIENTE DE EL

A la mayoría de los hombres les provoca malestar cuando están con una mujer que puede valerse por ella misma en todos los sentidos. De cierta forma sienten que no los "necesitas" y esto provoca un sentimiento de inferioridad que no todos son capaces de superar.

CERO DETALLES

A ellos les duele terriblemente cuando no estás presente en momentos importantes de su vida, aunque no lo demuestren, lo más probable es que hagan como que no pasa nada, pero por dentro les lastimará.

NO DEMUESTRES INTERÉS

Resulta especialmente doloroso cuando una chica no "cae" ante sus "encantos" y se muestra segura, serena y madura ante la posibilidad de un romance. En pocas palabras, les duele que les demuestres que no te "mueres" por estar con ellos.

RECONOCE HABILIDADES DE OTRO HOMBRE

No importa si es algo muy casual, si no hay motivos para molestarse o es más, que ni lo conozcas, el solo hecho de ver que puedes tener interés en otras personas puede calarle hondo.

SÉ MÁS EXITOSA

Muchos hombres, que piensan que no es posible que su pareja tenga mejor sueldo, reconocimiento social o laboral o incluso que poseas mayor intelecto o inteligencia y cuando lo hacen ellos se sienten tan mal y puedes romper su ego.