De acuerdo al signo del zodiaco así son las mujeres en el sexo.

Las mujeres pueden decir maravillas de lo que hacen en el sexo, pero los astros han revelado como son cada una en el sexo de acuerdo a cada signo del zodiaco, así que no te lo pierdas pues te puede interesar.

Descubre como son las mujeres en el sexo de acuerdo a su signo del zodiaco ¡Te vas a sorprender!

ARIES

Las Aries cuando se trata de lo sexual, prefieren echar a fuera su lado áspero, dominante e intenso. Les gustan que las tomen del cabello, uno que otro mordisco y no temen a que las aten.

TAURO

Ellas son excesivamente prácticas cuando se trata de sexo, a ellas entre más fácil se ponga la cosa, mucho mejor. No les llama mucho la atención eso de intentar posiciones sexuales.

GÉMINIS

No temen a experimentar, son de las que acarician hasta el último rincón de su pareja y esperan lo mismo de él. Su principal cualidad en el sexo es que son muy versátiles.

CÁNCER

Son entregadas, apasionadas e intensas, además se amolda sin problema a lo que les vayan pidiendo durante el acto.

LEO

Las mujeres Leo solo llegan al orgasmo cuando ellas dirigen el coito, sus posiciones sexuales favoritas son La Vaquera, Cara a cara, El Cabús y toda aquella en la que ella sea la responsable del ritmo.

VIRGO

Las Virgo disfrutan cuando navegan por cada comisura de su pareja, les gusta decir palabras románticas y cuando están a punto de alcanzar el clímax se ponen intensas.

LIBRA

Son las más escandalosas, son arrebatadas, alocadas y muy impulsivas, aunque después se quejen por el dolor.

ESCORPIO

A las Escorpio les gusta experimentar, son exigentes, necesitas conquistarlas con palabras y hacer volar su imaginación. Es decir, que les provoques de todo sin ponerles un dedo encima.

SAGITARIO

Se caracterizan por hacer todo tipo de acrobacias en la cama. Son las que no se conforman con el kamasutra.

CAPRICORNIO

Una mujer dominante, inteligente, atrevida y excesivamente sensual. Tienen una capacidad para persuadir que las vuelve en las seductoras estrellas del zodiaco.

ACUARIO

A estas mujeres que no les gusta fingir, su franqueza asusta a algunos hombres. A ellas eso de fingir orgasmo no se les da y si alguien no las satisface en la cama, prefieren no continuar con la relación.

PISCIS

Ellas son juguetonas, divertidas y diversas. Mujeres que cuando se sienten amadas no le temen a encender las luces.