Datos que no sabías de los testículos

Se dice que en el reino animal, los testículos de los humanos son de los más pequeños. Como ya sabes los testículos sirven para producir espermatozoides y testosterona, pero eso no es todo, hay ciertos datos que tal vez no conozcas y que no estaría nada mal que supieras… así que aquí te los dejamos:

Son de diferente tamaño

El testículo derecho en la mayoría de los casos es más chico y está más arriba que el izquierdo. Esto completamente normal, hace que ocupen menos espacio.

Su tamaño cambia

Los testículos cambian de tamaño para mantener su temperatura y así producir esperma, así que si hace mucho frio el escroto se reducirá para preservar el calor. Durante el sexo pueden duplicar su tamaño y ponerse duros, pero después del encuentro vuelven a su estado natural

Testículos retráctiles

Son cuando los testículos se retraen hacia la ingle. Con la ayuda de un doctor pueden volver a su posición normal, aunque si esto no es posible será necesario realizar una cirugí

Se pueden tener más de dos testículos

Se le llama testículos supernumerarios y es una anomalía congénita poco frecuente, ya sea de localización intra o extraescrotal

…O tener sólo uno

Esto no afecta en lo absoluto, tienen las mismas probabilidades de tener hijos, que aquellos que tienen ambos

Reflejo cremastérico

El músculo cremáster es el que recorre la zona del pliegue de la ingle y los sacos testiculares. El reflejo ocurre cuando se produce algún estímulo en el muslo superior, provocando que los testículos suban y bajen una vez el estímulo termine

Ahora que sabes más de ellos… ¿Los volverás a ver igual?