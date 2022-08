Datos curiosos sobre la comida que sirven en los aviones

Las vacaciones de verano aún no terminan, y si aún no has ido de viaje te recomendamos hacerlo; es la mejor temporada para subirte a un avión.

Sin embargo, debes considerar algunos detalles antes de abordar este transporte aéreo que te llevará a tu destino, por ejemplo la comida que sirven en los aviones.

te compartimos estos datos curiosos que seguro no sabías sobre la comida que se consume dentro del avión.

Datos curiosos sobre los aviones

Datos curiosos sobre la comida de los aviones.

Con el fin de que los pasajeros tengan una buena experiencia durante el vuelo, en especial si son viajes largos, las aerolíneas han optado por vender buena comida dentro de los aviones y así mantener satisfechos a los clientes; incluso algunos comparan este servicio como el de un hotel que vuela.

Si eres fan de este servicio de comida, te va a encantar saber estos datos curiosos sobre ella:

Menú.

Cada aerolínea tiene un menú especial para sus pasajeros, el cual depende de la duración y categoría de vuelo.

Como cortesía hacia la tripulación, es común que se ofrezcan bebidas gratis como café o té, incluso algunas pueden ser acompañadas por algún snack que esté disponible en el menú.

Ahora, si quieres algo más elaborado o sustancioso; también hay otras opciones de platillos que te pueden gustar.

La comida no se cocina dentro del avión.

Todos nos imaginamos una hermosa cocina dentro del avión en donde preparan los alimentos solicitados, sin embargo esto no es así.

La comida que se ofrece no se prepara durante el vuelo, la mayoría de los alimentos que se sirven a los pasajeros tuvieron un proceso de elaboración en el aeropuerto, incluso unas horas antes del despegue.

La carne no está cocida en su totalidad.

Otro dato curioso que te va a interesar es que la carne de res, pollo y cordero no se cocinan completamente en tierra firme, por lo tanto se termina de cocinar en los hornos de convección de vapor de los aviones.

Los restos de comida se desechan.

La comida es exclusiva del vuelo al que se lo asignan, es decir que si no se consume durante ese viaje se va tirar a la basura.

¿La comida sabe diferente en el aire?

Por esta razón la comida de los aviones sabe diferente.

Seguro te has dado cuenta que los alimentos tienen un sabor diferente cuando estás a bordo de un avión; es decir, no es el mismo que cuando se consume en tierra.

Algunas personas lo catalogan como “insípido”, pero esto tiene una explicación:

De acuerdo con los expertos, el sentido del gusto cambia cuando se está en pleno vuelo por la alteración en la presión del aire.

Esto provoca que una tercera parte de nuestras papilas gustativas se adormezcan, por lo tanto los alimentos dulces y salados nos parecen desabridos.

Ahora la próxima vez que viajes en avión ya sabes por qué la comida sabe diferente.

