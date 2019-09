Datos curiosos de J. R. R. Tolkien, a 46 años de su muerte

La bookblogger de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos cuenta algunos datos curiosos sobre el autor de El Hobbit y El señor de los anillos.

John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J. R. R. Tolkien, el gran diseñador de mundos, personajes e idiomas, muere un día como hoy pero de 1973.

Es por eso que a 46 años de su muerte rendimos un pequeño homenaje a “El profesor”:

John Ronald nace en Bloemfontein (Sudáfrica) el 3 de enero de 1892, su hermano Arthur en 1894 y en 1895, junto con su madre Mabel, los hermanos Tolkien se embarcan para vacacionar en Inglaterra. Su padre se queda en Sudáfrica y muere poco después al contraer fiebre.

Mabel Tolkien junto a sus hijos.

Al quedar viuda, Mabel decide permanecer con sus hijos en Inglaterra. Ella se encargaba de su educación. También les daba muchos libros para que se entretuvieran. A Ronald le encantaban los cuentos de fantasía y aventuras.

Mabel muere en 1904 debido a la diabetes

Pocas semanas después de la muerte de su madre. Ronald y Arthur (ahora de 13 y 11 años) se trasladaron a casa de su tía Beatrice Suffield. En aquel tiempo descubrió el anglosajón y, con él los poemas de Beowulf y Sir Gawain y el Caballero Verde, sobre los cuales muchos años más tarde se convertiría en uno de los expertos más reconocidos. También fue el tiempo de la invención de lenguajes privados infantiles, de los que posteriormente nacerían las complejas lenguas e historias de la Tierra Media.

J. R. R. Tolkien.

El padre Francis Xavier Morgan era un sacerdote de ascendencia española del Oratorio de Birmingham. Mabel lo designó tutor de sus hijos antes de morir. En 1908 el padre Francis se dio cuenta de que los jóvenes no eran felices con tía Beatrice y les buscó alojamiento en casa de la señora Faulkner. Allí vivía una muchacha de 19 años, llamada Edith Bratt.

En la escuela King Edward’s Ronald había hecho un grupo de amigos íntimos que acostumbraban a tomar té tras las horas de clase ya fuera en la biblioteca o en los almacenes Barrow’s. Este fue el llamado T. C. B. S., el Tea Club and Barrovian Society, y en sus reuniones recitaban a los clásicos o sus propias composiciones y se criticaban unos a otros.

Tolkien y Edith se enamoran, pero el padre Francis se interpuso en su relación y prohibió a Ronald ver a Edith durante 3 años, hasta cumplir los 21. Ronald obedeció y, dado que por entonces había ganado una beca para el Exeter College de Oxford, se trasladó allí y se sumergió en el estudio de las lenguas antiguas.

Trabajó en la producción del diccionario Oxford English Dictionary.

En 1920 comenzó una traducción de Beowulf, pero nunca la publicó. Hizo algunas lecturas sobre el tema y llamó la atención sobre esta obra. La traducción fue recién publicada en 2014 por su hijo.

El autor del "Hobbit".

Mientras estaba aburrido calificando exámenes, escribió en una hoja “En un agujero en el suelo, vivía un hobbit”.

El Hobbit originalmente había sido una historia que Tolkien escribió a sus hijos, es por eso que quien lo haya leído, sentirá la calidez en la narración, como si el autor lo hubiera escrito especialmente a quien lo lee. Con el tiempo un amigo vio la obra y lo animó a publicarla. Fue un éxito en ventas.

Tras el éxito de El hobbit, los editores le pedían a Tolkien la segunda parte, algo que el autor nunca se había planteado hacer. Durante trece años los editores persiguieron a Tolkien. Durante este tiempo había escrito unos cuantos capítulos, los cuales compartía con su amigo entrañable C. S. Lewis (autor de Las crónicas de Narnia y con quien estuvo en la Primera Guerra Mundial), quien lo animaba a continuar escribiendo y terminar su proyecto.

Después de más de 10 años de espera y ya sin esperar nada, por fin los editores de Houghton Mifflin recibieron el manuscrito de lo que sería una de las trilogías más famosas del mundo: Tierra Media. La cual contenía 1,200 páginas y en una época donde las novelas normalmente rondaban en las 300 páginas.

Los editores se dieron cuenta que este nuevo manuscrito aparte de extenso, no era exactamente una segunda parte de El Hobbit, no estaban dispuestos a apostar todo por esta propuesta, así que decidieron minimizar los riesgos económicos dividiendo la novela en tres partes, pensando en que no tendría éxito, se publica La comunidad del anillo en 1954… lo demás ya saben cómo sucede, a la fecha la trilogía lleva más de 150 millones de ejemplares.

A Tolkien le gustaba la idea de que El Señor de los Anillos estaba escrito como una traducción del westron (oestron o lengua común) al inglés. Westron es una lengua que usan los elfos, hobbits, enanos y otras criaturas mitológicas.

Libros de J. R. R. Tolkien.

Cuando "El Hobbit" estaba siendo traducido al alemán, Tolkien recibió una carta del partido nazi instando a que probara su ascendencia. El respondió que hubiera deseado tener ancestros judíos.

Tolkien estuvo casado con su esposa Edith por 50 años. Ella falleció 21 meses antes que él, y durante el período sin ella, el escritor pasó largos tiempos de depresión y soledad.

Junto a su amada esposa.

Desde su adolescencia, Tolkien inventó varios idiomas y era un aficionado a las palabras. Solía decir que había inventado las historias de sus libros para dar un lugar a sus idiomas, más que lo inverso.

El Señor de los Anillos fue terminado en 1949 y en realidad se trataba de un solo volumen. El valor del papel durante la posguerra era muy alto, así que se separó en tres diferentes libros.

Fue sepultado junto a su esposa.

Fue enterrado junto a su esposa con las inscripciones:

Edith Mary Tolkien, Lúthien, 1889-1971 John Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892-1973

Según el propio Tolkien, Edith fue inspiración para crear a Luthien, elfa que se enamora del humano Beren.

Considerado como uno de los mejores escritores del siglo XX, Tolkien no solo escribió historias, sino que le regaló al mundo universos enteros. Un hombre que empezó escribiendo historias a sus hijos y terminó siendo una leyenda.

¡A su salud, profesor!

