Dar una oportunidad más a tu pareja quizá no sea la mejor opción

Las segundas oportunidades no son una buena opción para algunas parejas.

La mayoría de las personas en su vida ha dado segundas oportunidades con sus parejas, pero muchas veces se convierten en terceras, cuartas, quintas, hasta que terminan desistiendo de intentarlo.

Las segundas oportunidades no son una alternativa que pueda funcionar para todas las parejas ya que encierra, en ocasiones, mucho rencor. Problemas no resueltos u otras circunstancias que, por mucho empeño que le pongamos, no vamos a ser capaces de superar.

En muchas ocasiones las segundas oportunidades no suelen funcionar, esto por una sencilla razón, las parejas vuelven por lo motivos equivocados. Estos pueden ir desde la necesidad, hasta el vacío que sienten por haber estado tantos años compartiendo su vida con alguien. Todo esto puede significar que sufren de dependencia emocional, un problema que les afecta a muchas personas hoy en día.

segundas oportunidades.

Suele pasar que si uno de los dos fue infiel o cometió otros errores, la pareja que decide perdonarlo/a no lo hace por completo, es decir; en algún momento no esperado tu pareja te reprochará las cosas e incluso puede hacerlo así como tú lo hiciste. Tal vez hayas cometido el gran error de dejar toda tu felicidad en manos de tu pareja y ahora te está pasando factura. No eres capaz de emprender tu vida solo, de ver más allá de tu relación.

Las parejas que se dan segundas oportunidades y estas funcionan es porque han sabido disfrutar de todo ese tiempo que han estado sin su pareja. Pero para esto, deben estar un buen tiempo, solos, reflexionando sobre lo que pasó en el primer intento. Lo han tomado como una ocasión para reflexionar, para verlo todo desde otro ángulo y pensar muy bien las cosas antes de tomar una decisión equivocada.

Pueden ser mala idea.

Por eso, antes de daros otra oportunidad es importante que resolvamos nuestros problemas. Quebrantos no solo de pareja, sino también individuales. De esta manera se puede reiniciar la relación, sin rencores y sabiendo que sois seres independientes y de que no estáis juntos porque no sabéis estar solos. Solamente, de esta manera, las segundas oportunidades tendrán éxito.

Pero también piensa que una de las mejores opciones al no darte una segunda oportunidad con tu pareja, es que aprovechas el tiempo y en este puedes descubrir a alguien más, además vez tu relación de otra manera, desde diferentes perspectivas.