Danna paola quien ha sido tendencia no solo por su música sino igual por la serie “Elite” donde interpreta a Lucrecia Montesinos Hendrich, nos deslumbró con un Outfit impresionante en su Instagram en donde se le ve con un bikini de conchas, una corona de caracoles y el principio de una aleta de sirena de color dorado; en este recordó su participación en Amy la niña de la mochila azul.

Outfit de Danna Paola en Amy

Aunque su outfit siempre ha sido tendencia, esta emotiva imagen no solo hace representación en esta Cuarentena de libertad y del amor a la naturaleza, sino que igual hace que recordemos a un gran papel que la llevó al estrellato que es Amy la niña de la mochila Azul, la cual fue lanzada en el 2004 e inclusive la joven actriz Danna Paola coloca como post “16 años atrás”.

Los comentarios de sus seguidores fueron muy positivos, algunos pusieron emoticon de sirena y una flama ardiente, otros mencionaron que fue una gran novela y que lo único que cambia es la sensualidad de la joven cantante, ya que antes lucía una gran inocencia y un carisma incomparable.

Danna Paola y su outfit en Amy la niña de la mochila azul. (Foto cortesía Reto Diario)

Video de Danna Paola en Amy

Y para confirmar que el vestuario es representativo a dicho papel, publicó un clip de la telenovela en donde se le puede ver nadando con una aleta de sirena de color rosa, lo único que podemos decir es que para Danna Paola el tiempo solo la hace verse más bella y que a pesar de los papeles que interprete siempre luce muy fresca y original.

Lo que muchos de sus followers no conocen es que la imagen la publicó en el Aniversario de la telenovela, esto no fue obstáculo para que más de cuatro millones de usuarios de Instagram le dieron like a la imagen y que obtuviera más de veinte mil comentarios. En todas sus imágenes la vemos lucir increíbles Outfits y este remake no se pudo quedar atrás.