Danna Paola y su outfit con falda midi ¡Te encantará! (Foto cortesía Glamour)|

Danna Paola es una de las actrices juveniles que está acaparando la atención de millones y millones de personas, esto luego de que protagonizara una de las series más vista de la plataforma de Netflix, y porque está marcado tendencia con sus grandes outfits, mismos que generan una gran cantidad de comentarios positivos, tal como este look con falda midi.

Outfit Danna Paola

Así es, si eres amante de las faldas midi y de los outfits de esta gran actriz (Danna Paola), sin duda alguna no te puedes perder de esta inigualable combinación que lleva tenis, blusa blanca con estampado y una espectacular chaqueta de mezclilla; estos tres aspectos le dan un inigualable toque a este tipo de falda.

Un punto muy importante de este tipo outfit retro, es que la falda midi combina a la perfección con los tonos azules que brindan este tipo de chaquetas. Por ello si gustas de estos colores, no dudarás ni un segundo en llevar este look; más si gustas de los que van acompañados de unos tenis.

Danna Paola y su outfit con falda midi ¡Te encantará!

Falda midi de Danna Paola

Lo anterior nos muestra del por qué Danna Paola cuenta con más de veinte millones de seguidores y la razón por la que actualmente es uno de los referentes en cuanto a los outfits que están o serán tendencia, mismos que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe mencionar que en esta publicación, en donde se le observa recargada en una motoneta en color rojo, misma que resalta asombrosamente con su falda midi en color negro, su chamarra de mezclilla y tenis blancos de la marca Fila, rebasó los 300 mil me gusta; la imagen la acompañó de un creativo mensaje:

“Podría subirme y recorrer en una de estas Madrid, pero preferí hacerme una foto y pedirle a alguien más que me lleve... No me llevó”, escribió.