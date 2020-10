DENGUE: Síntomas y cómo prevenir este virus

Conoce más acerca de este virus que está afectando a más gente cada día. | mapfre

El dengue es un virus que nace del mosquito, afectando a más de 390 millones de personas cada año. Aunque la enfermedad generalmente es moderada, puede ser mortal.

Estudios recientes muestran que el dengue tiene entre 100 y 800 años de existencia. Es probable que se haya originado en África o el Sureste Asiático y se propagó a otras partes del mundo por viajeros o comerciantes. Nuestro país no es la excepción.

El virus del dengue se contrae por medio de un mosquito. Foto: adelo

Maneras de prevenirlo

Evita los recipientes con agua estancada.

Vacía y deja boca abajo todo recipiente que pueda contener agua estancada y en la que puedan reproducirse las larvas del mosquito.

Renueva el agua de los floreros y bebederos de tus mascotas.

Cambia los floreros, bebederos para mascotas y agua en recipientes que requieran agua cada dos días.

Deshazte de los objetos que puedan acumular agua al aire libre.

Evita colocar botellas, latas, llantas o cualquier cosa que pueda almacenar agua en interiores al aire libre.

Coloca boca abajo los recipientes fuera de uso.

Los cubos, jarras, macetas y cualquier otro recipiente que pueda acumular agua deben colocarse boca abajo.

Cuidado en orificios.

Perfóralos y llénalos con arena o modifique los espacios que acumularán agua y no se pueden voltear ni cubrir. Cualquier estructura u objeto que pueda acumular agua en el exterior y no pueda volcarse o cubrirse debe perforarse, rellenarse con arena o modificarse para mantenerlo seco.

Limpiar las canaletas y desagües pluviales

Mantén las canaletas y desagües pluviales limpios y libres de basura para evitar bloquear la circulación del agua

Refuerza la limpieza del hogar

Limpia frecuentemente todas las superficies interiores y exteriores de la casa.

Usa repelente para mosquitos

También en espirales y mosquiteros y de igual forma usa repelente de mosquitos en todo el cuerpo cada tres o cuatro horas, enrolla y usa mosquiteros en la casa. Si utilizas protector solar, aplica repelente de insectos después del protector solar. Si tienes un bebé, se recomienda utilizar una tela de gasa para proteger la cuna o el cochecito. No se recomienda que los niños menores de dos meses utilicen repelente de mosquitos. En este caso, se recomienda consulta a un pediatra.

Infografía de diferencias del dengue con otras enfermedades. Foto: Pinterest

Síntomas del dengue

Entre los principales síntomas que puede provocar esta enfermedad son los siguientes:

Fiebre alta que puede llegar incluso a 40°C.

Erupción en la piel: puede parecer una erupción en la piel que abarca los miembros, tórax, abdomen y cuello.

Dolor en las articulaciones y músculos de gran intensidad: este dolor suele dificultar el caminar a la persona enferma.

Enrojecimiento de los ojos similar al de una conjuntivitis.

Mareo y sensación de debilitamiento.

En casos graves pueden aparecer problemas neurológicos o convulsiones.

En algunos países de Suramérica se le conoce a esta afección como la fiebre rompe huesos.

Molestias en la garganta, el dolor de garganta provocado por esta enfermedad es bastante intenso.

Brotes o erupciones en la piel. Son puntitos rojos muy pequeños que parecen con frecuencia en las extremidades y luego en todo el cuerpo.

Entre los síntomas del dengue está el mareo. Foto: microbioun

Si tienes dengue, protege a los demás

No todas las personas que se infectan con dengue se enferman. Aunque no se sientan enfermos, los viajeros que vuelvan de una zona con riesgo de dengue deben tomar medidas para prevenir las picaduras de mosquitos durante 3 semanas, de manera que no transmitan el dengue a otros mosquitos que podrían transmitir el virus a otras personas.