Curriculum Vitae: Lo que jamás debes de decir si vas a pedir trabajo

En esta época en la que todo es una competencia permanente y las empresas buscan profesionales cada vez mejor capacitados una de las herramientas más importantes puede ser nuestra "hoja de vida" o curriculum vitae y con esta debemos ser muy cuidadosos de que no decir en el y no por no que te de verguenza haber trabajado en algo como repartidor de periodicos en la adolescencia o algo similar, sino como dices lo que vas a decir, sigue leyendo te platicamos más.

Venderte a ti mismo

No importa que el puesto que buscas no sea de vendedor, aún así tienes que convertirte en el "mejor vendedor del mundo", porque te tienes que vender a ti mismo, tu curriculum vitae tiene que ser interesante para quien te va a entrevistar, pero en este momento es muy fácil caer en errores clásicos, como decir algunas frases que pensamos que pueden servir para destacar y solo nos orillan a la puerta de la salida.

Vendete a ti mismo.

¿Que no debemos escribir en el Curriculum Vitae?

Hay cuatro cosas que no debemos de decir nunca y no porque sea algo malo, sino porque los reclutadores las tienen tachadas como frases que pueden estar forzando el que nos contraten.

Los errores del CV.

1. Enfocado / Orientado a resultados

Decir esto es un error porque se así se supone que debes ser. Si el objetivo es dar a entender que tú eres más centrado en el trabajo que otros candidatos, entonces tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Puedes resaltar que tus tiempos de respuesta son más rápidos, que tienes mayor disponibilidad, entre otras habilidades.

Explica en términos concretos cómo vas a solucionar las necesidades específicas que el puesto requiere.

2. El mejor en clase

Recuerda que las calificaciones son subjetivas y aun si obtuviste las mejores notas, eso no quiere decir que en la práctica tus conocimientos sean los mejores.

Si es que eres tan bueno como dices, ahora tendrás que probarlo. Mejor detalla cuáles han sido tus logros, tus reconocimientos y tus resultados. Tus jefes no necesitarán al mejor en clase, necesitarán al mejor para su producto.

3. Experto en...

Margaret Thatcher decía que si tienes que decir que eres poderoso, entonces significa que no lo eres. Cualquiera puede decir que es un experto, pero la verdad es que "los que sí son" lo prueban.

Así que muestra lo que puedes hacer y deja que el reclutador decida qué tan “experto” eres. No te definas sólo como un “experto en sistemas”, por ejemplo; mejor sé concreto y di que puedes “crear sitios para…” o “crear aplicaciones que…” y, por supuesto, lleva algunas pruebas.

4. Buen compañero

Seguro lo eres, de eso no hay duda. Pero esa frase está de más. Si has formado grandes relaciones en tus empleos anteriores y tienes la capacidad de crear más, muy bien, pero no es suficiente. Si eres buen compañero, tus probables colegas y jefes ya lo verán. Sólo dilo si te lo preguntan.

Estos son sólo cuatro de los muchos errores que existen y que debes evitar poner en tu Curriculum Vitae. El mundo laboral "muto" y las reglas junto con él, así que debemos irnos adaptando a lo nuevo en cuanto a "pedir trabajo" se refiere.