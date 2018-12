Curiosidades sobre los sueños que no sabes.

Los sueños son todo un tabú, por lo que muchas veces nos hacemos preguntas y es que después de leer estos datos curiosos sobre los sueños, se resolverán, pues te presentamos algunos datos que te apuesto que no sabias sobre este tema.

Lo que soñaste

Sólo cinco minutos después de despertar ya habrás olvidado la mitad de tu sueño, y luego de diez, el 90 por ciento se habrá ido. Así que sólo recordarás un 10 por ciento de lo que en realidad soñaste.

Los cinco sentidos

Los no videntes también sueñan... pero no del modo en que esperarías. Estas personas lo logran usando los sentidos que sí poseen: el oído, olfato, tacto y gusto. Para las personas que ven es difícil de imaginar, pero tiene lógica; es suplir lo que no se tiene con lo que sí se tiene. Claro, esto funciona así con aquellos que son no videntes desde el nacimiento. Las personas que perdieron el sentido de la vista a lo largo de su vida sí sueñan con imágenes.

Sueños a blanco y negro

No todos sueñan en colores, el 12 por ciento de las personas videntes sueñan exclusivamente en blanco y negro. Los demás sí sueñan a color. Durante la primera mitad del siglo XX, estudios sostenían la idea de que todos los sueños eran en blanco y negro, fue hasta 1960 que los resultados cambiaron.

Duración del sueño

Se puede soñar en promedio de una a dos horas cada noche, y durante éstas se producen de cuatro a siete sueños.

Los alimentos dan sueño

No es tu imaginación: algunos alimentos nos dan sueño. Entre ellos están los productos lácteos, las cerezas, la carne de pavo (lo que explicaría el por qué es tan común caer dormido tras la cena de Navidad o del Día de Acción de Gracias), bananas y semillas de calabaza. Así que, si tienes insomnio, no está de más tomar nota para ver qué comer como bocadillo de medianoche.

De lo más difícil del día

Levantarse de la cama no es algo sencillo, ya sea por el gusto que sientes cuando estás bien acurrucado o porque la pasaste muy bien la noche anterior, pero esto puede llegar al punto que los expertos llaman dysania, la condición cuando tardas más de media hora en levantarte.

Las pesadillas

Ni monstruos, ni oscuridad, ni payasos grotescos, o cualquier material digno de un filme de horror. En su lugar, predominan temas como la confusión, la tristeza y la culpa. Si tienes algún pendiente, quizá indique que tienes que buscarle solución.

Estímulos externos

La mente interpreta los estímulos externos que nuestros sentidos perciben cuando dormimos, haciéndolos parte de nuestros sueños; esto quiere decir que muchas veces, cuando soñamos, escuchamos un sonido de la realidad y lo incorporamos al inconsciente.

