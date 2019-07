Cumple tus fantasías con la lencería inspirada en las Princesas de Disney

Si Disney siempre nos ha impulsado a cumplir nuestros sueños, ahora nos incitará a cumplir nuestras fantasías, pues con esta sexy colección de lencería inspirada en las Princesas de la compañía de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, estamos seguros de que no podrás resistirte a ser coronada en la cama.

Claro, no se trata de una colección oficial de Disney, pero poco importa si de ahora en adelante podrás ser una verdadera princesa, ¿cierto?

Puedes encontrarla en la tienda en línea yandy.com, la cual vende toda la lencería que te puedas imaginar: ultra sexy, barata, de fantasía, para tallas grandes y hasta para disfrazarte en Halloween.

La colección consta de 9 juegos inspirados en algunas princesas como: La Sirenita, Bella de la Bella y la Bestia, Pocahontas, Aurora de la Bella Durmiente, Cenicienta, Blanca Nieves, entre otras.

Las prendas tienen un costo aproximado de 500 a 600 pesos, pero ahora mismo puedes encontrarlas hasta con el 20% de descuento, así que no pierdas la oportunidad de convertirte en la princesa que siempre has deseado.

¿Qué Princesa Disney eres?

¿Alguna vez te has preguntado qué Princesa Disney eres? ¡Seguramente sí! Pero si aún no lo sabes y no puedes decidir cuál es la pieza que comprarás, ¡no te preocupes! Disney Latino tiene el test perfecto para descubrirlo.

Dato curioso sobre las Princesas

¿Sabías que únicamente existen 9 personajes certificados como “Princesa Disney” oficial? Están las que nacieron con dicha posición, como Blancanieves, Rapunzel, Aurora, Ariel, Jazmín (porque es hija de un sultán) y Pocahontas (porque es hija del jefe de una tribu). Aunque Ana y Elza también pertenecen a esta categoría, no han sido reconocidas oficialmente por la compañía.

Por otra parte, están las que se ganaron el título al casarse con un Príncipe: como Cenicienta, Bella y Tiana (de la Princesa y el Sapo).

