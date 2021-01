Cumple tu propósito de bajar de peso este 2021 con estos consejos para tu DIETA

Estos consejos te ayudarán a cuidar tu peso en el 2021. Foto: hogarmania.com

¿Estás listo para cumplir con uno de tus propósitos más importantes para este 2021?, sí, hablamos de bajar de peso, es decir, eliminar esos kilos de más que no nos dan tregua al momento de subir el pantalón o lucir esculturales en un vestido entallado, por eso, en La Verdad Noticias te compartimos tres consejos que debes aplicar ¡ya!, en tu dieta desde este primer día del Año Nuevo, ¡no te los pierdas!

Consejos para bajar de peso en el 2021

¡No más golosinas!

Seguro que ya te has alimentado muy bien durante las fiestas decembrinas y que decir de la cena de Nochevieja, donde muchos acostumbran al igual que en Navidad comer todo lo que se pueda, por eso, es necesario que desde este primer día del 2021, saques de tu dieta las golosinas o tentaciones dulces para que no agregues más calorías que quemar y poco a poco puedas conseguir bajar de peso y con ello ¡tu talla perfecta!

Nada de alimentos envasados

Si quieres bajar de peso rápidamente, tendrás que decirle no a estos productos llenos de sal, solo así podrás disminuir la retención de líquidos ya que en ocasiones, el agua que no depuras es la gran culpable de tus sobrepeso.

¡No olvides beber agua!

Uno de los mejores hábitos que puedes agregar a tu dieta y a tu vida, es el consumo de al menos dos litros de agua al día, esto te ayudará a tener mejor digestión y ha estar completamente hidratado, además te ahorrará muchos problemas de salud para el 2021, así que ¡cuídate mucho!

Dieta ideal para el 2021

Recuerda que no existe mejor manera de bajar de peso que acudir con un experto en el tema, en este caso un nutricionista, ya que es el único indicado que podrá decirte según tu caso en particular qué alimentos debes o no incluir en tu dieta, aunque de momento, aquí te damos unos consejos, ¡toma nota!

Por las mañanas

Consume un té verde sin azúcar o un vaso de agua caliente con limón.

Come 30 gramos de cereales integrales en una taza de leche vegetal o un poco de fruta picada o yogur griego.

Bajar de peso es posible comiendo sanamente. Foto: pordentro.pr

Otra opción puede ser una rebanada de pan integral con un poco de mermelada sin azúcar y yogur griego.

A media mañana

Puedes comer un emparedado de pavo o un poco de fruta con yogur desnatado o simplemente una pieza de fruta.

Para el almuerzo

Ensalada con frutos secos o grasa buenas, podría ser aceite de oliva extra virgen con un poco de proteína magra, bebe agua natural, en caso de que quieras café tómalo sin azúcar y máximo una taza.

Para merendar

Puedes elegir unas galletas integrales o cualquier pan de este tipo acompañado con una infusión, incluso puedes optar por beber un jugo o comer más fruta.

Para la cena

Opta por una comida ligera, puede ser pescado, procura acompañarlo con verduras o queso bajo en grasa, también puedes comer sopa de verduras.

En caso de que duermas muy noche y te de hambre opta por un bocadillo ligero, puede ser una taza de leche vegetal o semidesnatada con un poco de pan.

