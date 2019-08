¿Cumple años tu mascota? ¡Prepárale un pastel!: RECETA

No cabe duda de que las mascotas son como un miembro más de la familia y cuando llega su cumpleaños, ¡por supuesto que queremos celebrarlo! No obstante, hay muchos alimentos en nuestra dieta diaria que ellos no deberían de comer, así que si quieres prepararle un pastel para consentirlo, pero sin afectar su salud, aquí te dejamos una deliciosa receta.

Primero que nada, es importante considerar los alimentos que definitivamente no puedes incluir en la receta, como: cebolla, ajo, brócoli, chocolate, lácteos, café, nueces, bicarbonato, polvo para hornear, dulces de cualquier tipo y azúcar en general.

Por eso el “pastel” que prepararemos este día será más bien como un bocadillo, pues no contiene azúcar, y aunque tiene ingredientes seguros para tu mejor amigo, te recomendamos servir en pequeñas porciones y no dárselo de forma frecuente.

Ingredientes

250 gramos de harina (blanca, integral o mixta).

3 huevos.

250 gramos de carne picada (pollo, res o cordero, pero sin piel ni huesos).

Una cucharadita de levadura.

Un chorrito de aceite de oliva.

Paté de cerdo natural (para la cobertura y relleno).

Los premios favoritos de tu mascota (para decorar).

Procedimiento

1. En realidad el proceso es bastante sencillo. Comenzaremos por tamizar o colar la harina e iremos agregando los huevos; mezclamos y añadimos la levadura, el aceite y la carne picada.

2. Una vez que obtengamos una masa homogénea, podremos verter en el molde previamente aceitado.

3. Si sientes que le falta humedad a la mezcla, puedes agregar un chorrito de agua o una cucharadita de miel (esta puede ayudar a curar problemas digestivos, inflamaciones y alergias, además es una excelente fuente de energía, pero evítala si tu perro es diabético).

4. Hornea a 190 grados por 20 o 30 minutos, hasta que esté bien cocido (puedes pinchar el centro con un palillo de madera; si sale limpio ya está listo).

5. Una vez a temperatura ambiente, puedes cubrir o rellenar con el paté de cerdo natural y adornar con los premios favoritos de tu mascota.

¡Listo! Este se convertirá en el capricho favorito de tu mascota, pero recuerda no dárselo de forma frecuente, pues al igual que los seres humanos, los animales necesitan seguir una dieta equilibrada para estar fuertes y sanos. Ahora sí, ¡a celebrar!

