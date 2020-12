Cuidado de la piel, consejos en otoño ¡para lucir radiante!

Mejora la apariencia de tu piel y obtén una piel más rejuvenecida en otoño con estos consejos.

Durante el otoño la epidermis suele sufrir mucho más. Es una etapa de cambios donde la sequedad y la llegada del frío provoca que el cabello esté más debilitado y que la piel se torne roja y se vea peor. Te damos algunos consejos para tratar la piel en otoño.

Hidratación al máximo

En todas las temporadas pero en especial en otoño, es esencial tomar agua, al menos dos litros de este líquido diario. La piel puede repararse con una buena hidratación. Es lo que necesitamos para evitar la sequedad que es probable que surja durante esta época.

QUIZÁ TE INTERESE LEER:Belleza: Rutina para el cuidado de la piel por la mañana y noche

Cremas solares

En otoño también es importante usar protector solar porque es una temporada donde el sol puede hacer acto de presencia de manera todavía fuerte. Especialmente en las horas centrales del día hay que aplicarse crema solar si vamos a salir.

Cuida tu piel con cremas solares efectivas. foto: expansion

Limpieza facial

Lo más importante en todo momento es la limpieza facial a diario. Aunque nos maquillemos menos a causa de llevar siempre mascarilla, este cubrebocas también nos produce toda clase de irritaciones. Lo esencial es limpiar la epidermis varias veces al día.

Exfoliante de piel

Durante otoño, la limpieza facial es de las actividades más importantes para realizar exfoliaciones en la piel antes de que el invierno y el frío sea mucho peor para el cuidado de nuestra epidermis.

Mascarillas para el rostro

Para tener un perfecto cuidado de la piel en otoño, siempre existen muchos remedios caseros ya que podemos hacer uso de las mascarillas que pueden ser caseras o bien adquiridas.

��☺����☕ Estas mascarillas son las mejores que puedas encontrar para el cuidado de la piel. ��������https://t.co/t6vVT9B2Dw — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 13, 2020

Rutinas de belleza

Si no seguimos con nuestra rutina de belleza, nada de lo establecido anteriormente tendrá sentido. No podemos aplicar la crema hidratante un día y a la semana siguiente no, y luego volver a aplicar al cabo de un mes.

Cuidado de la alimentación

La alimentación se refleja en el estilo de la alimentación que tenemos, ya que si lo hacemos de manera saludable, también se refleja en el exterior. Una buena cara tiene que ver con un estilo de vida saludable, de lo contrario veremos la epidermis más apagada, tosca, seca, con manchas, granos, acné y otros que surgen por todo aquello que comemos.

TE PUEDE INTERESAR:¿Eres propenso al acné? Está es la rutina de cuidado de la piel que debes de seguir

Estrategias de belleza

Si tu piel luce apagada, probablemente necesite un reseteo más potente y puede ser con un tratamiento en tu centro de estética. Así los profesionales podrán guiarte sobre lo que realmente necesita tu epidermis y poder establecer una técnica a medida. Si quieres saber más consejos del cuidado de la piel, checa las notas de La Verdad Noticias.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.