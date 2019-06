¡Cuidado! Estos signos del zodiaco son los más mentirosos

De acuerdo con Mhoni Vidente, los astros han dotado a estos signos del zodiaco con una gran labia e imaginación que les permite convertirse en unos expertos mentirosos; no hay nada que puedas hacer y no lo pueden evitar. Si te topas con estos signos del zodiaco, ¡no les creas nada!

Leo

Si bien Leo es tremendo mentiroso, no lo hace intencionalmente o al menos no con el objetivo de lastimar a nadie. Este signo de fuego es muy dado a las mentiras y esto simplemente porque tiene un carácter bastante temperamental que lo lleva a exagerarlo todo. Además, tratándose del signo más egocéntrico, ¿crees que no estaría dispuesto a decir una “mentirita” piadosa con tal de quedar bien?

Géminis

Géminis es un signo carismático y sociable, pareciera que todos quieren ser su amigo, sin embargo, debido a su dualidad y mentalidad compleja es uno de los signos más mentirosos del zodiaco. No se trata de una persona de cuidado, simplemente que esa dualidad lo lleva a atravesar diversos conflictos internos y ni siquiera él consigue entenderse, luego entonces, termina mintiendo por su misma confusión.

Libra

El pobre Libra se encuentra en un constante conflicto de intereses. Si bien se trata de uno de los signos más éticos del zodiaco, también tiene cierta necesidad de caer bien y ser amigo de todos, por lo tanto, en ocasiones suele decir una que otra mentira para evitar situaciones de conflicto y evidentemente prevenir enfrentamientos.

Tauro

Si hay algo que podemos decir sobre los signos de Tierra es que no se caracterizan por ser mentirosos, no obstante, en el caso específico de Tauro, cuando se trata de abrir su corazón y su intimidad, es muy cerrado, por lo tanto, sus mentiras serán más que nada sobre su vida y su espacio personal. Suele esconderse y protegerse detrás de las mentiras.

Escorpio

Escorpio si es un mentiroso de cuidado, de hecho, lo hemos dejado para cerrar con broche de oro, pues no hay mayor experto en el arte de la mentira que este signo del zodiaco. Para él, las mentiras giran en torno a su vida personal, sobre su trabajo, su familia y cualquier cosa que se le ocurra. Le encantan los engaños y el misterio.

