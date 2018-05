¡Cuidado! Con estas personas deberías evitar tener sexo

¡Cuidado! Existen algunas personas con las que es preferible no tener sexo, ya que la situación podría complicarse y en vez de ser una noche increíble, se vuelva en un problema realmente grande.

Tu jefe

Ir a la cama con el jefe es uno de los actos más peligrosos que se puede realizar y ese instante la podrías muy bien, ya que los roles de cada uno convierte el encuentro en algo más sensual todavía.

Los desencuentros podrían afectan a todo el ambiente laboral ocasionando comentarios y una actitud negativa de los compañeros y por si eso fuera poco, la única manera de solucionar las tensiones cuando llegan al extremo es abandonar el trabajo.

Tu cuñado o ex cuñado

Los cuñados generan un vínculo de complicidad que se torna riesgoso durante las crisis de la pareja y, sin mala intención, su cercanía podría provocar sentimientos encontrados en la persona triste y unos minutos de consuelo terminan con una explosión de pasión en secreto.

Tu ex

Volver a juntarse para descargarse con el sexo es revivir la separación Y el arrepentimiento de esos encuentros se hace cada vez más duro y doloroso. Ya no funcionó, pues basta de perder tiempo y energías con ese hombre.

El ex novio de tu amiga

Si realmente eres de las que valoran las amistades, lo primero es saber que sus ex son personas con las que no deberías tener sexo. Lindo, seductor, romántico y hace todo para llamar la atención y pasar una noche de amor juntos: olvídalo es el ex de tu amiga. Es intocable, más allá de las razones por las que ellos hayan cortado.

Intimar con esa persona significa perder la confianza de todo un grupo. Y ninguna noche de pasión puede ser más importante que las amistades que acompañan en todos los momentos de la vida.

El casado

Una mujer que sale con un hombre casado se dirige a una relación a escondidas con una persona a quien no podrán tener en cuenta cuando lo necesiten realmente. Ser la otra es estar sujeta a sus horarios, a su disponibilidad y a sus requerimientos. Existen miles de hombres libres por ahí, paciencia.

Los parientes

La causa de grandes distanciamientos familiares son las relaciones con algún pariente. Existen las fantasías de tener sexo con el guapo del primo o el tío que vino de lejos, pero no pueden salir de la imaginación.

El amor y el sexo combinados en las relaciones prohibidas ocasionan desastres. Y toda una tradición familiar se rompe cuando se descubren estos encuentros íntimos entre dos miembros. Además, llegan los juicios de valor sobre las personas, que son mejores evitar para no acabar en un psicólogo.