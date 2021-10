Cuida tus rosas con la misma dedicación que le das a tus seres queridos

Las rosas no son seres sensibles, pero la letra de ‘All you need is love’ canción lanzada por The Beatles en 1967, se aplica tanto a las personas como a las plantas. Es decir, las plantas pueden sentir el amor que surge cuando se tiene la mentalidad adecuada y se pone en práctica.

Entonces, las podadoras y un buen par de guantes no son todo lo que necesitas para unas rosas ya que hay una herramienta esencial para el jardinero: la actitud positiva que traemos al jardín con nosotros. Aquí hay algunos factores que alimentan esa actitud positiva, la cual es muy importante y que le hacen saber a las plantas que son amadas.

Tips para darle una mejor atención al jardín

El jardín necesita de varios cuidados, los cuales ayudarán a que alcancen su máximo esplendor.

Estar atento: Debes de saber que nada es estático y que el cambio ocurre a diario en las personas y en las plantas. En las personas el cambio es lento, pero en un jardín el cambio se observa a diario.

Necesitamos habitar realmente nuestro jardín y caminar por él, preferiblemente a diario. Cuando hacemos esto, desarrollamos ojos para ver lo que es normal y lo que se ve "apagado". Tener los ojos abiertos y estar alerta nos ayuda a detectar plagas y enfermedades antes de que estresen la salud de nuestras plantas.

Hay una ventaja adicional a toda esta vigilancia: cuando prestamos atención, estamos abiertos a la impresionante belleza de la naturaleza que nos rodea.

Ser curioso y estar dispuesto a aprender: Cuando compramos una planta, necesitamos averiguar qué necesita para crecer. Necesitamos averiguar qué plagas y enfermedades pueden desafiar a nuestra planta y qué debemos hacer para prevenir estos problemas.

Cuando vemos un error en una hoja, debemos ser inquisitivos. ¿Qué es? ¿Es amigo o enemigo? ¿Daña la planta o la protege? Cuando somos inquisitivos sentimos la necesidad de educarnos a nosotros mismos para entender qué hacer y por qué. Por ejemplo, no solo queremos saber cómo podar, sino que queremos saber por qué tenemos que hacerlo. La falta de curiosidad conduce a la indiferencia, la inacción o acciones innecesarias o contraproducentes, ninguna de las cuales ayuda a nuestras plantas.

Estar comprometido: Esto es esencial para cualquier jardín, especialmente cuando cultivamos rosas. Todos los que plantan un jardín de rosas sueñan con flores abundantes y deliciosas, pero esta visión final se materializa mejor para aquellos que constantemente mantienen el rumbo.

Las rosas no son difíciles de cultivar pero requieren trabajo y tiempo. Por cada hermoso ciclo de floración hay flores que necesitan morir. Nuestra lista de tareas pendientes cuando cultivamos rosas incluye podar, enmendar nuestro suelo y cubrir con mantillo, descabezar, fertilizar y asegurar que nuestras rosas estén adecuadamente regadas. Y luego, por supuesto, al igual que con todas las demás plantas que cultivamos, necesitamos tener una estrategia de manejo de plagas.

Ser tolerante y confiado: Cada uno de nosotros debe determinar el daño de plagas que estamos dispuestos a soportar en nuestros jardines. ¿Utilizó pesticidas y fungicidas o prefiero ser tolerante y aguantar algunas flores y follaje imperfectos?. Atrévete a creer que las rosas son resistentes. Cuando seleccionamos nuestras rosas con una investigación cuidadosa y les proporcionamos sus necesidades culturales, podemos confiar en que superarán los daños causados por las plagas y los hongos.

Ser metódico en el cuidado de las rosas: El manejo integrado de plagas es una integración sostenible y ambientalmente racional de controles culturales, mecánicos y biológicos: culturales (plantar sus rosas al sol, enmendar el suelo, cubrir con mantillo, hacer una poda anual, darles suficiente agua y fertilizante y cabeza muerta); mecánico (plagas de eliminación y chorro de agua) y controles biológicos (cultivar plantas complementarias y fomentar la entrada de insectos depredadores en su jardín).

Estar tranquilo: La obsesión por el daño no traerá de vuelta las flores y ciertamente socava nuestro deseo de seguir cultivando rosas. Si su problema de plagas parece estar fuera de control, se tiene la selección y el uso del pesticida menos tóxico. Pero primero, respire hondo y asegúrese de que no haya otra forma de solucionar su problema.

Energía y motivación

Los jardineros tienen la dicha de ver un escenario realmente maravilloso.

Tener energía y mantenerse alerta: Hay un ciclo constante de insectos, tanto beneficiosos como dañinos, en un jardín. Su rutina de habitar su jardín le proporciona gran información y conocimiento. Sabrá en qué mes esperar cada plaga y buscará y detectará los primeros signos de daño. Haga su propia "hoja de ruta" para cada mes del año para su jardín.

Estar motivado: La pasión por las rosas es contagiosa. Asista a reuniones de los amantes de las rosas, recorridos por rosales y revitalícese. Reemplace las rosas regulares en su jardín con sus tesoros de rosas recién descubiertos.

Ser sincero: Debemos plantar solo la cantidad de rosas que podamos cultivar bien. Somos los custodios de una hermosa planta que responde, al menos hasta cierto punto, a lo que hacemos y lo que dejamos de hacer.

Estar en total asombro por la creación: La gratitud entre las flores es tan simple como respirar. Como jardineros en contacto con la naturaleza, tenemos el don de ver no solo la belleza de nuestras rosas, sino la mano de Dios trabajando en el mundo que nos rodea y la interconexión de todas las criaturas de la Tierra. Entonces, por loco que pueda parecer, el antídoto contra las plagas es permitir algunas plagas en su jardín.

Cántale a las rosas

Las rosas saben recompensar a quienes cuidan de ellas.

Sí, The Beatles dieron en el clavo con el tema ‘All You Need Is Love’. Así que mientras estás en el jardín podando, fertilizando y regando tus rosas, tararea y cántales la canción que ellos te recompensarán con flores increíbles, es el gesto de amor característico de las rosas para un jardinero comprometido.

