¿Cucarachas mutantes resistentes a los insecticidas?

Como si no fuera suficiente que las cucarachas sean uno de los seres vivos que más rápido se reproducen en nuestro planeta y mejor se adaptan al entorno, ahora se están volviendo resistentes a los insecticidas.

Durante años la humanidad ha intentado controlar la población de estos insectos mediante químicos.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que la siguiente generación de cucarachas que fue expuesta al pesticida comestible ya había creado resistencia

Recientemente científicos de la Universidad de Purdue, en Indiana, EE.UU., publicaron un estudio que indica que las cucarachas están mutando y desarrollando resistencia a los insecticidas.

Por lo general se usa un agente químico para combatir las plagas de cucarachas, y si no tuviera éxito se prueba con otro, o incluso se fabricamos un coctel de sustancias para poder exterminarlas.

De acuerdo con los investigadores, la cucaracha alemana (Blattella germanica L.), que es una de las plagas más extendidas por todo el mundo, ha mostrado una resistencia a varios insecticidas.

La cucaracha alemana (Blattella germanica L.), que es una de las plagas más extendidas por todo el mundo

Los científicos experimentaron con pesticidas que están a la venta al público en cualquier supermercado y algunos que usan las empresas fumigadoras.

"No se había realizado ninguna investigación sobre si las cucarachas estaban creando resistencia. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que la siguiente generación de cucarachas que fue expuesta al pesticida comestible ya había creado resistencia", dice Gondhalekar.

Ameya D. Gondhalekar es uno de los autores del estudio publicado en Scientist Report.

En el estudio los científicos rotaron el uso de insecticidas en sus muestras para ver si así podían evitar que crearan resistencia, pero fue imposible.

Aumento de cucarachas y daños a la salud

Las heces (de las cucarachas) pueden producir alérgenos que pueden desencadenar ataques de asma

Para los expertos la resistencia que desarrollan estos insectos a los insecticidas hará que sea cada vez más difícil controlar las plagas. Por lo tanto aumentarán los riesgos sanitarios por las enfermedades que propagan estos organismos.

"Las heces (de las cucarachas) pueden producir alérgenos que pueden desencadenar ataques de asma y también algunas otras reacciones alérgicas como la rinitis u otras reacciones alérgicas respiratorias", dice Gondhalekar.

TE PUEDE INTERESAR: Como eliminar las cucarachas en tu casa

Estos insectos suelen preferir lugares donde hay alimentos como las superficies de las cocinas, las estanterías o las estufas, por lo que pueden esparcir patógenos de la salmonela y el E. coli, que producen severas afectaciones estomacales y diarrea.

Los científicos coinciden en que el control de las cucarachas dependerá del desarrollo de las ciudades y su capacidad para lidiar con las plagas. Aquellos lugares con menos recursos enfrentarán más problemas para combatir a estos insectos.

¿Cómo se puede controlar a las cucarachas?

Cuando un insecticida deja de funcionar, generalmente se crea otro que lo sustituya, pero lleva tiempo crear una fórmula efectiva.

Las cucarachas son insectos de ciudad. Los edificios y los enormes cestos de basura son los hogares perfectos para estas criaturas.

Cuando un insecticida deja de funcionar, generalmente se crea otro que lo sustituya, pero lleva tiempo crear una fórmula efectiva.

Por ello Gondhalekar propone una serie de medidas básicas para evitar al menos que las cucarachas colonicen tu casa.

Limpia frecuentemente las áreas dónde se pueda acumular polvo, calor, o restos de comida.

No uses el mismo insecticida una y otra vez. Si el problema de plagas no se resuelve tras una aplicación, la siguiente debe ser con un nuevo químico, de lo contrario crearán resistencia.

Reparar las goteras, ya que son las principales fuentes de agua para estos insectos.

No dejar comida expuesta al aire libre.

Vaciar el cesto de basura con regularidad.

Aspirar las alfombras y lugares que acumulen humedad.

Gondhalekar asegura que buenos hábitos de limpieza pueden ayudar a minimizar el impacto de estas plagas.