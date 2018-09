¿Cucarachas en casa? Estos remedios de ayudaran a alejarlas.

A ninguna persona le gusta convivir con las cucarachas es por eso que si en tu casa hay muchas, estas en el lugar correcto, pues con estos remedios caseros eficaces podrás alejarlas.

Las cucarachas son principalmente insectos terrestres nocturnos que viven en ambientes oscuros y húmedos y son particularmente dañinos cuando entran en nuestras casas.En muchos casos, también infestan los fregaderos, las partes inaccesibles de los muebles y las paredes de la cocina y los estantes. Pueden dañar alimentos, textiles, libros, etc. en el hogar.

Cucarachas en casa.

En general, son perjudiciales para la salud, ya que pueden transportar los huevos de muchos parásitos y provocar reacciones alérgicas (por contacto directo o con sus residuos), así como propagar fácilmente gérmenes patógenos, ya que también se alimentan de excrementos.

Es por eso que hay que alejarlas de casa, de modo que para empezar, no dejar alimentos o sobras en recipientes abiertos. Tira la basura todos los días y no la guardes en cubos abiertos sin tapadera. No almacenes alimentos en sótanos o despensas.

-Manten todas las habitaciones limpias y ordenadas y deja el piso ordenado libre de objetos.

-Evita las grietas en suelos, paredes y techos.

-Siempre revisa los sacos, bolsas o cajas de alimentos y vegetales que traigas a tu casa. De hecho, podrían provenir de almacenes que están infestados.

Evita cajas en casa.

-Usa silicona para sellar herméticamente el paso de gas, agua y canaletas eléctricas en las paredes para evitar que entren desde el exterior.

-También es muy importante la limpieza de la casa antes de las vacaciones para no tener sorpresas a la vuelta.

Remedios naturales para alejar a las cucarachas.

-Tener tu casa limpia es fundamental (suelos, mesas, lavabos, bañeras, ventanas, puertas de balcones, etc.) con un simple paño empapado en una solución de vinagre-agua puedes hacerlo.

-El vinagre, de hecho, no sólo es un producto útil para la cocina, también es un excelente repelente de insectos.

-La naturaleza siempre satisface nuestras necesidades. Otros métodos preventivos eficaces incluyen la colocación de dientes de ajo, hojas de laurel o ramitas de romero en las partes más críticas de la casa.

Hoja de Laurel.

-También podemos usar plantas, las cucarachas le temen particularmente a la hierba gatera y a la lavanda. Puedes colocarlas en la terraza, a lo largo de los alféizares de las ventanas o cerca de las puertas.

-También puedes usar una mezcla a partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar puede ayudarte a acabar con las cucarachas.

Bicarbonato para alejar las cucarachas de casa.

-Aceite cítrico de naranja. Mezcla tres cucharadas de jabón líquido orgánico con 30 ml de aceite de naranja y añade cuatro litros de agua. Rocía las plantas, puedes aplicarlo directamente a hormigas y cucarachas.

Si aplicas estos métodos de prevención completamente naturales, tendrás una oportunidad de eliminar las cucarachas sin recurrir productos químicos peligrosos.