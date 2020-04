Cuarentena: Ideas para reciclar los objetos que ya no usas en tu casa. (Foto cortesía Twenergy)

A veces cuando nos hablan de reciclar nos puede parecer un poco tedioso o de flojera, puesto que pensamos que es un gran proceso o que necesitamos químicos o diversas cosas para llevar a cabo esta actividad que es de suma importancia para mitigar el impacto ambiental, pero esto no es así puesto que lo puedes hacer con diversos objetos que ya no uses en tu casa y te mantendrá entretenido en esta cuarentena.

Ideas reciclar en casa

Sí, no todo es como en algunas ocasiones lo suelen pintar o como lo percibimos, puesto que podemos hacer es gran tarea de reciclar con objetos que tenemos en nuestra casa y que seguramente ya no usamos y estábamos a punto de tirar; lo mejor de esto es que es que no mantendrá súper entretenidos en esta cuarentena.

Gracias a esto podemos obtener diversos objetos que le pueden dar un toque especial a nuestra casa que sin duda alguna te encantaran y que probablemente te animar a realizar todas estas opciones; así que comencemos.

Un cómodo sillón

Casi todos tenemos una llanta de bici en nuestras casas, ya sea porque la tenemos de repuesto o por alguna u otra razón se encuentra en la bodega. Si este es tu caso, esta la puedes convertir en un cómodo sillón que seguramente les gustará a los más pequeños de la casa.

Un hermoso joyero

SI estabas a punto de tirar tu rallador porque ya sirve, espera, de aquí puedes crear un espectacular joyero; cada lado lo puedes pintar de un color o de uno solo, aquí la creatividad no tiene límites.

Base para los cubiertos

Esta idea para reciclar los objetos también te encantará, solamente necesitas seis latas, o puedes hacerlo con cuatro, pintura y una base para pegar las latas; te encantará.