¿Cuántos pasos dar para perder peso y mantenerse en forma?

El estándar sobre los 10 mil pasos diarios es incorrecto y es que hemos sido engañados con esta cifra ya que un estudio recientemente reveló ¿Cuántos pasos dar para perder peso?.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos de entre 18 y 64 años realicen, por lo menos, 20 minutos de actividad física diaria o 150 minutos a la semana, esto para mantenerse sanos y en forma.

Claro que todo esto a la par de llevar un estilo de vida saludable que incluya alimentación balanceada y bueno hábitos de descanso. Dentro de lo que puedes hacer para estar en forma es caminar, pero no necesariamente son 10 mil pasos.

¿Cuántos pasos dar para perder peso?

No necesariamente se debe caminar 10 mil pasos al día.

La respuesta lo tiene el estudio realizado por JAMA Network Open, en el que participaron 2 mil personas (quienes caminaron entre 7 mil y 9 mil 999 pasos diarios).

Dicho estudio demostró que dichos individuos redujeron su nivel de mortalidad entre un 50% y 70%. Pero los que contabilizaron 10 mil pasos o más se estancaron en sus resultados.

El secreto para caminar y bajar de peso

No es cuántos pasos dar para perder peso sino cómo hacerlo.

Resulta que para tener buenos resultados no sólo dependen de la cantidad de pasos diarios que se den, sino también en la velocidad con la que se haga, el movimiento al caminar y el organismo de cada persona.

Es así que los expertos determinaron que a partir de los 7 mil pasos tu cuerpo, mente y salud en general ya obtiene beneficios, por ello no se debe sentir frustrado al no cumplir con la meta, sobre todo de los 10 mil pasos.

Lo importante en sí, no es ¿Cuántos pasos dar para perder peso? sino, entender que todo debe tener un equilibrio, tanto el ejercicio como la alimentación. No te sugestiones y mejor acude con un profesional de la salud quien te indicará cuánto y qué ejercicio debes hacer para mantenerte en forma y no subir de peso.

