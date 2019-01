Cuánto tiempo tardas en superar una ruptura amorosa, según tu signo del zodiaco

Todos reaccionamos de forma diferente ante diversos sucesos, y a pesar de que hay algunos signos del zodiaco a los que les toma menos tiempo superar una ruptura amorosa, terminar una relación nunca es fácil.

Los buenos recuerdos invaden tu mente y no puedes más que sentir nostalgia, tristeza o soledad. Habrá situaciones en las cuales te sientas liberada y mejor que cuando estabas con esa persona, pero pareciera que evitar recordar todo lo bueno que pasaron juntos es imposible.

Terminar una relación de pareja nunca es fácil.

La costumbre, la rutina y los hábitos también son difíciles de olvidar, y después de pasar infinitas horas a su lado, ahora sólo quedan infinitas horas con su recuerdo.



Sin embargo, nuestra actitud y forma de afrontar una separación depende de nuestro zodiaco y el día de hoy te diremos cuánto tiempo tardas en superar una ruptura amorosa, según tu signo del zodiaco.

Aries

A Aries nunca lo verás con el corazón roto, o al menos no por mucho tiempo. Una vez que le rompen el corazón, buscará por cualquier medio posible estar ocupado y distraído para no caer en una depresión. Teme nunca más querer levantarse de la cama, así que no se da el tiempo de llorar su pérdida, simplemente se adapta a su nueva vida sin esa persona.

Tauro

Tauro vive sus relaciones de una forma muy intensa, lo cual le impide seguir adelante una vez que esta se ha acabado. Se tomará todo el tiempo necesario para superar la pérdida, pero le es muy difícil dejar ir su dolor, así que se quedará viviendo en el pasado por un tiempo y sólo pensará en cómo quisiera regresar el tiempo para que todo sea como antes.

Géminis

Si Géminis no logra superar a su ex pareja en un largo periodo, es porque intenta ocultar sus sentimientos. Le demostrará a todos que se encuentra en perfectas condiciones, pero en realidad está destrozado por dentro. En lugar de fingir que todo está bien, trabaja en tu salud emocional, podrás hacer el proceso más llevadero y menos prolongado.

Cáncer

Uno se imaginaría a Cáncer llorando y lamentándose por las calles, pero en realidad simplemente se da el tiempo necesario para superar las cosas de una manera productiva y saludable. Sí, será muy doloroso y todos sus sentimientos estarán a flor de piel, pero no esconderá su angustia y vivirá su proceso. Aprenderá rápidamente qué le ayuda y qué no.

Leo

A pesar de ser un signo muy cariñoso y cálido con sus relaciones, Leo no tarda en superar las rupturas, su naturaleza no se lo permite. Por lo general estará enfocado en cómo mejorar y crecer como persona para no repetir los errores.

Virgo

A Virgo le toma muchísimo tiempo y esfuerzo superar una ruptura. Se obsesiona con la idea de que si no funcionó fue por su culpa y que se terminará quedando sola por siempre. Se queda en el pasado y estudia con detalle qué fue lo que pudo haber hecho para que las cosas fueran diferentes

Libra

A Libra le cuesta seguir adelante, pues nunca se siente segura de haber tomado la mejor decisión. Se siente un poco perdida y no sabe qué hacer. A veces se cuestionará si debería de buscarlo y arreglar las cosas.

Escorpio

Cuando Escorpio termina una relación se siente perdido y no sabe hacia dónde ir, lamentablemente también cree que no debería de hablar con nadie y que debería de sufrir en soledad, pero esto sólo hace mucho más complicado el proceso. Una vez que se atreve a tomar decisiones diferentes y afronta su dolor con la frente en alto, comienza a notar una mejoría en su salud emocional.

Sagitario

Sagitario se tomará todo el tiempo que necesite para afrontar la ruptura. Al principio se sentirá destruido, pero poco a poco irá superando la situación y comenzará a hacer cosas para animarse y acelerar el proceso de sanación.

Capricornio

Metódico y práctico. Capricornio no niega sus sentimientos y reconoce su tristeza, pero siempre se enfocará en planear el siguiente paso para superar a esa persona.

Acuario

Acuario siempre negará sus sentimientos, simplemente lo ignorará y lo dejará “pasar”, lamentablemente no se da cuenta de que al intentar distraerse y enfocar su atención en otra cosa, está dejando para después el dolor de hoy. Esos sentimientos no se esfumarán hasta que comience a trabajar en superar la ruptura.

Piscis

Piscis se tomará el tiempo necesario para sufrir y afrontar la ruptura. Hablará de la situación con las personas más cercanas e intentará sacar el dolor de su pecho. Al poco tiempo, su corazón tendrá el suficiente alivio y espacio para comenzar a sanar.