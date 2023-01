¿Cuánto tiempo sin regla se considera menopausia? Detecta así los síntomas

La menopausia es una de las etapas más difíciles de la mujer porque representa el final de su edad reproductiva y está acompañada de muchos síntomas que afectan su calidad de vida.

Cuando esto comienza aparecen ciertos signos que no pasan desapercibidos, uno de los más comunes es el cambio de la regla; tanto en color, consistencia y frecuencia.

¿A qué edad comienza la menopausia?

La menopausia puede comenzar antes de los 40.

La menopausia suele aparecer desde los 45 años, sin embargo puede comenzar muchos años antes.

En este caso, cuando la regla deja de aparecer antes de los 40 años, se le denomina menopausia prematura; lo cual genera infertilidad antes de tiempo.

De acuerdo con los expertos, cuando pasan 12 meses sin rastro de menstruación se denomina que has entrado plenamente en la menopausia. Ten en cuenta que estos tiempos son totalmente orientativos y cada persona es distinta; por lo tanto, pueden variar.

¿Cómo es la última regla antes de la menopausia?

La menstruación suele ser muy irregular.

Con la menopausia aparecen muchos síntomas característicos pero los más evidentes son los cambios menstruales:

Los períodos ocurren muy seguidos uno del otro.

Sangra mucho.

Tiene manchas de sangre entre periodos.

La regla dura más de una semana.

La menstruación regresa después de no sangrar por más de un año.

También, puede ocasionar ciclos más irregulares y con menos flujo, por lo que durante esta época es muy difícil predecir los periodos y, por tanto, tienes que tener cuidado de no abandonar los métodos anticonceptivos que uses si no quieres quedarte embarazada justo antes de la menopausia.

