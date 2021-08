¿Sabes cuánto tiempo dura el coronavirus en la ropa? Hasta ahora se sabe que el SARS-CoV2 puede vivir desde 24 a 48 horas en la ropa y superficies similares, por tal motivo, especialistas del IMSS sugieren lavar ropa de uso cotidiano para eliminar presencia de virus.

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomendaron lavar las prendas que normalmente usamos con detergente normal y con las indicaciones para ello según el tipo de tela, con eso es suficiente para eliminar los virus que pudiera haber.

Si deseas conocer cuánto tiempo dura el coronavirus en la ropa y en diferentes superficies, a continuación La Verdad Noticias te comparte la información necesaria para evitar los contagios de este virus.

¿Cuánto tiempo dura el coronavirus en la ropa y superficies?

¿Cuánto tiempo dura el coronavirus en la ropa?

El doctor Enrique Rojano Lastra, Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital General de Zona con Unidad Medicina Familiar (HGZ/UMF) No. 8 comentó que hasta ahora se ha dicho que el SARS-CoV2 puede durar de 24 a 48 horas en la ropa y superficies similares, la mayoría de las prendas de vestir tienen fibras absorbentes que parecen hacer que el virus se seque más rápidamente que las superficies duras.

Explicó que laspartículas del COVID-19 pueden caer en la ropa después de ser liberados al aire, pero sería necesario una gran cantidad de ellos para que esto fuera una preocupación.

¿Cuál es el periodo de incubación del coronavirus?

La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas del COVID-19.

¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar contraer coronavirus?

¿Cuánto tiempo dura el coronavirus en la ropa y cómo cuidarse?

Las principales medidas que se deben tomar para evitar contraer Coronavirus son las siguientes:

Vacúnese

Las vacunas autorizadas contra el COVID-19 pueden ayudar a protegerlo del COVID-19.

Usar mascarilla

Si no recibió la vacuna completa y tiene 2 años de edad o más, debería usar mascarilla en los espacios públicos cerrados. En general, no es necesario que use mascarilla al aire libre.

En áreas con una gran cantidad de casos de COVID-19 , considere usar mascarillas en espacios al aire libre muy concurridos y para realizar actividades que requieran del contacto cercano con otras personas que no están totalmente vacunadas.

Mantenga una distancia de 6 pies de los demás

Dentro de su casa: evite el contacto cercano con las personas que están enfermas.

Fuera de su casa: mantenga una distancia de 6 pies de las personas que no viven en su hogar. Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus.

Evite las grandes aglomeraciones y los espacios mal ventilados

Estar en espacios con aglomeraciones como restaurantes, bares, gimnasios o cines aumenta su riesgo de COVID-19.

Lavarse las manos frecuentemente

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar

Si tiene una mascarilla puesta: puede toser o estornudar en su mascarilla. Colóquese una mascarilla nueva y limpia lo antes posible y lávese las manos.

Si no tiene puesta una mascarilla: Siempre cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o hágalo en la parte interna del codo y no escupa.

Limpie y desinfecte

Limpie las superficies de alto contacto a diario. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos.

Monitoree su salud todos los días

Esté atento a los síntomas. Esté atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas del COVID-19.

Después de conocer cuánto tiempo dura el coronavirus en la ropa, es importante seguir todas las indicaciones de las autoridades de salud para evitar los contagios de Coronavirus.

