¿Cuánto ejercicio debes hacer para quemar tus calorías diarias?

¿Alguna vez has contado las calorías que consumes diariamente? En realidad son muy pocas las personas que lo hacen y dado que las comidas son cada vez más calóricas y engordativas, es probable que consumamos más de lo debido, aun comiendo en pequeñas cantidades. Entonces, ¿cuánto ejercicio debemos de hacer diariamente?

Es posible que la respuesta sea ridícula, algo así como 10 horas trotando o 5 mil agachadillas, sin embargo, esta es la estrategia que proponen varios investigadores británicos de la Universidad de Loughborough para hacernos pensar antes te atascarnos con alimentos poco saludables, y en consecuencia combatir la obesidad.

Luego de analizar 14 estudios, los especialistas llegaron a la conclusión de que añadir en las etiquetas de los alimentos cuánto ejercicio deberíamos de hacer para quemar las calorías, nos ayudaría a tomar consciencia de nuestro consumo, y según sostienen podríamos ahorrarnos alrededor de 200 calorías diarias.

Aunque 200 calorías no suena mucho, científicos en la revista Journal of Epidemiology and Community Health aseguran que serían suficientes para generar un gran impacto, lo cual ayudaría a disminuir considerablemente los niveles de obesidad.

Con esto, los investigadores de Loughborough buscan promover un estilo de vida saludable, alentar a la gente a adoptar hábitos alimenticios más sanos y combatir la obesidad, un problema que, lamentablemente, es cada vez más alarmante a nivel mundial.

"Estamos interesados en hacer que el público tome buenas decisiones sobre lo que come y también que sea más activo físicamente".

Según señala la autora principal del estudio, Amanda Daley, etiquetar los alimentos con “ejercicios por calorías” ayudaría a la población a entender mejor lo que están consumiendo y los estimularía a elegir mejor sus comidas.

Obesidad en el mundo

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años en el mundo tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. Asimismo, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad.

