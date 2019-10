Cuánto ejercicio deberías de hacer a la semana para mantenerte sano

Si no eres un gran asiduo del deporte, probablemente pensar en ir al gimnasio 3 veces a la semana te parezca un exceso, o por el contrario, si esta es una de tus actividades favoritas acudir los 7 días de la semana no te será suficiente, no obstante, el día de hoy te diremos cuánto ejercicio deberías de hacer a la semana para mantenerte sano.

Claro que la cantidad de actividad física depende de cada persona: de su estilo de vida, condición física, estado de salud, rendimiento y otros factores más; sin embargo, podríamos decir que existe un estándar entre lo que es saludable y lo que no.

Por ejemplo, si te comparamos con un deportista de alto rendimiento, te podríamos decir que ni siquiera ellos se ejercitan los 7 días de la semana; este es su trabajo, a eso se dedican, pero también toman periodos de descanso porque el reposo es importante y necesario.

Si una persona se excede con el ejercicio, se desgasta física y mentalmente. La recuperación es un punto clave en este proceso, sea cual sea el objetivo que persigas (bienestar físico, bajar de peso, musculatura, entre otros), pues sólo así le permites a tu cuerpo recuperar sus reservas de energía y reparar los tejidos dañados.

Ahora bien, si eres una persona a las que no le gusta el ejercicio en lo absoluto, estás privando a tu cuerpo de obtener muchísimos beneficios, por ejemplo: reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, regular los niveles de azúcar en la sangre, producir sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo, te ayudan a sentirte relajado y lidian con el estrés; fortalecer tus músculos y huesos, y muchas otras cosas más.

Por lo tanto, podemos concluir que la cantidad de ejercicio que hagas a la semana dependerá de los objetivos que persigas (si quieres bajar de peso o aumentar tu masa muscular con 3 veces a la semana no será suficiente, por ejemplo), sin embargo, lo más recomendable, de una manera estándar, es entrenar 30 minutos diarios.

Pero eso sí, recuerda que si apenas vas comenzando no puedes cambiar tu rutina de un día a otro, es decir, convertirte de sedentario a deportista de alto rendimiento de un día para otro; hay que comenzar poco a poco e ir aumentando el esfuerzo y el tiempo de forma gradual, de la mano de un experto si es posible.

