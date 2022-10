¿Cuánto cuesta un mapache?

¿Sabes cuánto cuesta un mapache? Obtener uno de forma legal te puede llegar a costar entre los 3 mil y los 5 mil pesos mexicanos, pero no creas que es muy fácil de conseguir, pues este animalito se encuentra catalogado como una especie invasora que por recomendación de las autoridades no debería de ser una mascota, razón por la cual no lo encontrarás en una tienda de mascotas como lo harías con un perro o un hamster.

Sin embargo, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la que tendrá la última palabra, ya que son ellos los que pueden autorizar que tengas un ejemplar de algún animal exótico como mascota o animal de compañía. Evidentemente, ellos no te lo conseguirán.

¿Cuánto cuesta un mapache en México?

Tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, en México puedes adquirir un mapache por un precio que oscila entre los 3 mil y los 5 mil pesos mexicanos, así que si alguien te intenta vender alguno de estos animales por un precio menor o mucho mayor, probablemente se trate de tráfico animal.

¿Cómo puedo comprar un mapache?

Actualmente, no hay una forma en específica en la que puedas comprar un mapache, ya que, como te decimos, no es del todo legal tener uno en casa, sin embargo, puedes visitar refugios de animales y asistir a las ferias de exposición de animales exóticos para estar más informado para cuando se te presente la oportunidad.

¿Cómo son los mapaches como mascotas?

Si luego de ver algún tierno video en redes sociales pensaste que los mapaches eran muy adorables, déjanos decirte que no es así, que no te confunda su cara, estos animales aún no han sido domesticados por completo como los perros, es por eso que pueden llegar a tener comportamientos un tanto salvajes.

Si llegas a adquirir uno, tú tendrás que educarlo, pero en general, su comportamiento se basa en que son animales inteligentes de vida nocturna que por las noches marcan su territorio en los árboles, necesitan largos periodos del día para descansar, un estanque para lavar su comida, tener una dieta omnívora y una educación basada en la fuerza y el castigo. Ahora, ya sabes cuánto cuestan los mapaches.

