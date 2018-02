¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

El día de San Valentín es la ocasión para demostrar cuánto amamos a nuestra pareja, es una fecha imposible de olvidar y depende mucho de este día, el futuro de la relación.

Como hombres cuando pensamos en dar un “detalle” significativo en el día de San Valentín se nos viene el mundo encima porque sea lo que sea nunca será suficiente poder demostrar nuestro amor con algo material y la mayoría de los casos somos muy poco atinados en lo que elegimos.

El mundo de nuestras bellas mujeres es muy complejo y aunque pidamos pistas para saber qué le gustaría siempre encontraremos respuestas inconclusas como:

R: Sorpréndeme

R: ¿Que, no me conoces lo suficiente?

R: Ya te lo había dicho pero no me pones atención

R: No necesitas gastar dinero

R: Algo sencillo

R: Lo que tú quieras está bien

R: Con que estemos juntos es suficientemente.

A veces es peor preguntar y quedamos más confundidos de lo que ya estábamos y bueno la pregunta que nos hacemos es ¿Qué le regalo?

Necesariamente tenemos que partir del punto más importante y es cuánto estamos dispuestos a invertir en ese “detalle” que nos consagre como los mejores del mundo mundial.

A continuación te presentamos una lista de opciones según tu presupuesto, pero es muy importante que no hagas gastos sólo por lucirte, evalúa el estatus de tu relación al día de hoy y qué tanto futuro tiene, ya que puede pasar que no sea una relación tan sólida y el estado de cuenta de tu tarjeta te atormente mes con mes recordándote a la que se convirtió en la innombrable.



¿Cuánto vale su amor?



¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

iPhone X. Color plata de 64GB $23,499.00 o 18 pagos mensuales de $1,438.14



¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

Este par de zapatos del diseñador Jimmi Choo cuentasn alrededor de $ 23,000 pesos.

¿Cuanto cuesta el amor en este día de San Valentín?

Body violeta con tul bordado de lurex marca La Perla con un costo aproximado de $20,240 pesos.



¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

Billetera Continental 2Jours con correa de hombro desmontable de cadena y los pernos multicolores componen una versión 3D de la escritura FENDI. costro aproximado $17,200 pesos.

¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

Tiffany T colección. Inspirado por la forma en negrita de la letra T, este anillo es impresionante en su simplicidad. En oro de 18K con un costo aproximado de $15,000 pesos.

¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

Reloj de pulsera de nailon verde, rojo y blanco suizo U-Play Gucci para mujer 35 mm.Con un costo aproximado de $ 14,000 pesos.

¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

El último vestido Alice + Olivia de abrigo inspirado en los años 70 en un largo maxi, con un profundo escote en V. En seda con suficiente estiramiento para ser ultra favorecedor. tiene un costo aproximado de $ 10,700 pesos.



¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

Un dispositivo SEPHORA de microcorriente en el hogar aprobado por la FDA que ayuda visiblemente a tonificar y reafirmar la piel del cuerpo mientras alisa la apariencia de los hoyuelos. con un costo aproximado de $ 7,700 pesos.

¿Cuánto cuesta el amor en este día de San Valentín?

Una cena para dos personas en el mejor restaurante de México, Le Chique con un costo aproximado de $5,800 pesos.

Bueno, la lista puede ser infinita y muy pero muy variada, todo por debajo de esta lista podría poner en peligro cualquier relación e incluso si llegaras a escoger cualquiera de estas opciones siempre tendrán un comentario por el color, la talla, etc.

Esperamos que con estos tips puedas darte una idea de qué puedes darle al amor de tu vida en este día de San Valentín, sin poner en riesgo tu futuro financiero o el futuro de tu relación.

¡Feliz día de San Valentín!