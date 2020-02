Cuántas veces se debe de lavar la barba ¡No lo dejes pasar! (Foto cortesía Mercado Libre México)

Dicen que para que algo se pueda mantener en las mejores condiciones se necesita de diversos cuidados y por ende de dedicación, un claro ejemplo de esto es la barba, la cual requiere de diversos aspectos para que esta luzca a la perfección, y uno de ellos es lavarla y por ende hay que hacerlo las veces que sean correctas para que podamos obtener excelentes resultados.

El pelo de la barba no es el mismo de la cabeza

Seguramente con lo anterior pensarás que no es un aspecto tan relevante y como tal se llega a hacer no debe de ser tan complicado, sin embargo si hay varios aspectos que hay que tener presentes puesto que el pelo de la barba no es el mismo de la cabeza y por ello requiere de diversos cuidados, al igual que hay que saber que no se puede lavar cuatro veces al día puesto que podemos dañar el desarrollo óptimo de ella.

Así es, la razón es muy sencilla, y es que la barba tiene aceites naturales que intervienen en su crecimiento, el brillo y la fortaleza, por lo que al lavarla en repetidas ocasiones a la semana podría terminar con los aceite naturales de esta.

Cuántas veces se debe de lavar la barba ¡No lo dejes pasar! (Foto cortesía Barba Brava)

Cuántas veces se lava la barba

Se recomienda que el lavado de la la barba sea tres veces a la semana, en donde se emplee champú o jabón, y el resto de los días que sea con agua; como comentamos, esto será de gran ayuda para los aceites de la barba puesto que dejaremos que se regeneren y actúen sobre nuestra piel y pelo; información Tu Barba.

TE PUEDE INTERESAR: Alimentos para acelerar el crecimiento de la barba

Finalmente como te podrás haber dado cuenta, es muy importante el número de veces que lavas tu barba a la semana, puesto que de ello dependerá mucho la salud de esta y de que no perjudiques los aceites que también son un gran aliado para que se vea a la perfección.

Cuántas veces se debe de lavar la barba ¡No lo dejes pasar! (Foto cortesía Magazine Luiza)

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.