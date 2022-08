¿Cuántas tazas de agua por cada taza de arroz? La receta para que quede perfecto

¿Cuántas tazas de agua por cada taza de arroz? El truco para que quede perfecto. Foto: kiwilimon.com

Si te encanta el arroz rojo, pero por más que lo intentas, todavía no te queda, no te preocupes, aquí no solo te vamos a responder una de las dudas más comunes sobre la cantidad de agua que debes usar, también te diremos la receta perfecta para que por fin puedas cocinarlo a la perfección, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que este cereal contiene riboflavina, tiamina, hierro, fibra, calcio, vitamina D y mucha fibra, por eso, es muy saludable.

Hace poco te contamos cómo utilizarlo para blanquear la piel, pero ahora, iremos más allá y vamos a decirte cómo guisarlo para que te quede, ¡de rechupete!

¿Cuántas tazas de agua para 2 tazas de arroz?

Respondiendo a la incógnita sobre cuánta agua debes usar para cocinar este cereal, debes saber que por cada taza de este deberás usar 2 de agua, eso responde a nuestra primera pregunta, y basados en esto, te responderemos esta segunda, para 2 tazas de este cereal debes añadir 4 tazas de agua.

Ahora sí, vamos por la receta secreta, más adelante te la damos y fue compartida por la tiktoker @vasilvana1, ¡te va a encantar!

Receta secreta para un arroz rojo perfecto

Platillo. Foto: goya.com

Ingredientes

2 tazas de arroz

1 jitomate

1 trozo de cebolla

1 pimiento rojo

1 diente de ajo

4 tazas de agua

Sal al gusto

Consomé en polvo al gusto

Cantidad suficiente de aceite

Preparación

Parte los jitomates y luego licúalos junto al diente de ajo y la cebolla. Después, añade el agua y mezcla hasta obtener una salsa homogénea, reserva. Ahora, dora el arroz con suficiente arroz, cuando suene cómo a arena, eso significa que ya está listo y puedes añadir la salsa, eso sí, antes de hacerlo deberás colarla. Ahora, añade el consomé en polvo y sazona con sal. Tapa y deja que se cocine a fuego bajo, pasará cómo media hora, tras eso, revisa que este cocido y si aún le falta deja al fuego hasta que todos los granos estén suaves.

