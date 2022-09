¿Cuándo te das cuenta de que tu pareja ya no te ama? 5 señales que la delatan. Foto: semana.com

Es domingo por la mañana y deseas pasar el rato con tu pareja haciendo algo que disfrutan como salir de ‘brunch’ correr o simplemente está en el jardín con algunos bocadillos y hablar sobre la semana, pero siente que algo no va bien, entonces por atención a lo que te compartimos, podrían ser las señales que habías notado, ¡sigue leyendo!

En La Verdad Noticias queremos decirte que una relación debe estar basada en honestidad y comunicación, así que si tienes pensamientos que dudas en revelar, encuentra el momento y exprésalos, pues la ansiedad que te causan podría hacerte actuar distinto, recuerda que, si tus sentimientos te sobrepasan, acude con un profesional por consejo.

Hace poco te contamos sobre consejos para vivir en pareja y ser feliz, pero ahora te contamos que compartir hábitos como el ejercicio y labores en casa, fortalecen la relación y la comunicación, así que busca nuevas actividades en las que puedan divertirse y contar experiencias.

Señales que delatan debilidad en el amor de tu pareja

A continuación, te revelamos detalles que debes observar si tiene un presentimiento de que las cosas no van tan bien como crees, estos también aplican contigo.

Intimidad

Si esta ha ido disminuyendo drásticamente y ya no te mira como antes, entonces es muy posible que ya no se sienta atraída por ti, aunque siempre toma en cuenta que todos tenemos periodos donde no estamos bien, así que asegúrate que no esté pasando por un mal momento en la familia y trabajo.

Evasión

En las últimas semanas, siempre tiene planes en los días que solían salir a comer o al cine, entonces podría estar evitando y la distancia sentimental este por comenzar.

Irritabilidad

De pronto comienza una discusión por algo insignificante y ahora parece que no se ponen de acuerdo ni siquiera para cruzar las puertas, entonces su afecto podría estar seriamente disminuido, trata de comunicarte de forma tranquila al preguntar si algo está mal o que es lo que sucede.

Indiferencia

Si tu compañero o compañera de vida ha perdido el interés por lo que te gusta y ha llegado a criticar la forma en que vistes, te comportas o te ha ofendido de alguna manera, sin mostrar ningún arrepentimiento, es porque ya has dejado de ser alguien a quien ama.

Planes a futuro.

Ha comenzado a dejar a un lado los eventos y viajes que tenía contigo, por hacer otras cosas con amigos o compañero de trabajo, es porque ya no te ve en su futuro, así que lo mejor que puedes hacer es terminar la relación.

¿Cuándo es el momento de separarse de la pareja?

Como te mencionamos anteriormente, cada uno de estos aspectos reflejan lo que podría estar mal en tu relación, así que debes intentar aclarar tus pensamientos y entabla una conversación sobre el estado general de la convivencia, pues solo así podrás expresar si tu deseo es continuar e intentar reparar los daños o simplemente sabrás que no tiene ningún sentido seguir ahí.

