Cuando la autoestima esta en las Redes Sociales

Podría parecer que las personas que tienen muchos seguidores y muchos likes, son más felices, con más mundo, seguramente tienen el trabajo perfecto, los amigos más deseados, todo es perfección en las vidas de quienes “viven” para publicar en el Facebook o Instagram.

¿Adictos a las redes?

Muchas personas se despiertan y publican diariamente su taza de café, más tarde el desayuno, después su estado de ánimo, es completamente predecible la que sube su selfie “guapísima” junto con un pensamiento de LEVANTÓN de autoestima y de yo puedo con todo, eso esta super bien, pero no hace falta publicarlo diariamente, presumiendo los lentes de marca y el maquillaje perfecto, todo con la intención de ver cuantos “likes” consiguen con esta acción.

La Selfie no basta

Pero el caso anterior es uno leve de “bajo perfil”, hay mucho más cuando la jovencita quiere tener la mayor cantidad de likes, quiere tener más seguidores que sus amigas y conocidas, empiezan a competir y con ello empiezan a enseñar más pierna, pompa y sorpresa en cualquier momento están mostrando su sesión fotográfica en bikini diminuto y Sí, muchos hombres tanto amigos, conocidos y completos extraños empiezan a darle “me gusta” a sus publicaciones y se convierten en “influencers de mentiras”, ¿por qué de mentiras? pues porque no venden nada, si salen en fotos con ropa no tienen likes, no son un ejemplo a seguir.

Influencers reales

Estos pueden ser hombres o mujeres que realmente sin mostrarse en “paños menores” la gente los admira y quiere ser como ellos, tener su ropa (empiezan a vender lo que visten), sus accesorios o aprender a tener los chinos perfectos que la influencer tiene y para ello seguir las recomendaciones de tratamientos especiales para conseguirlo, también existen quienes se dedican a hablar de libros en sus redes y entregar en ellas sus reseñas y consiguen con esto muchos seguidores que quieren escuchar las historias de esos libros.

Cuando no es sano

Es de preocuparse cuando una persona de baja autoestima o con pocos amigos en la vida real, se hace de muchos “amigos” en las redes sociales y cree que con eso se convierte en parte del “grupo”, arregla sus fotos para verse más linda, tener likes y esperar conseguir con esto la aceptación de la “sociedad”, les tengo noticias, las redes sociales no es LA SOCIEDAD, porque además no intentan salir a pasear o disfrutar y tener una vida real, porque detrás de su Face o IG hay una persona con miedo a salir a la vida, tímida y con pocas herramientas de verdad para vivir.

Conclusión

De corazón, si te encuentras en un caso como este, despreocupate un poco de los likes, si subes algo en ocasiones, sólo disfrútalo, no lo sufras.

