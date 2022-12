¿Cuándo empiezan a sentirse los primeros síntomas de embarazo?

El embarazo no comienza precisamente cuando se tiene sexo sin protección, medicamente tienen que pasar de 2 a 3 semanas para que se considere que una mujer está en gestación.

Es decir, técnicamente, el embarazo comienza cuando el óvulo fertilizado se implanta, o adhiere, en la pared del útero.

El óvulo fertilizado recorre un largo camino antes de implantarse.

Ya después de que el embarazo ocurre, qué tan pronto comienzan los síntomas varía, pues cada cuerpo es diferente.

Hay personas que tienen síntomas una semana después de que comienza el embarazo y hay otras que no notan síntomas hasta unos meses después.

Usualmente, la primera señal de un embarazo es que no te baje el periodo, pero ojo, que no te baje no quiere decir que te quedaste en embarazo, pues también puede suceder por otras razones.

En todo caso, entre los síntomas más comunes del embarazo están las famosas náuseas y/o vómitos, la sensación de cansancio, dolor e hinchazón en los pechos, sensibilidad en los pezones, dolores de cabeza y hacer pipí más frecuentemente de lo normal.

También están los famosos “antojos” o repulsión a ciertas comidas, la sensibilidad a los olores, dolores de cabeza, entre otros. Como cada cuerpo es diferente, el tipo de síntomas y qué tan pronto comiencen dependen de la persona.

Hay quienes no se dan cuenta que están en embarazo porque sencillamente, ¡no tienen síntomas! Y también, aunque es muy poco común, hay personas que aunque no están embarazadas, tienen síntomas. Esto se conoce como “pseudociesis”, en español: falso embarazo.

Por eso, la única manera de saber si estás en embarazo, es hacerte una prueba.

