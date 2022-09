¿Cuándo empieza la desconfianza en la pareja? 9 señales que la delatan. Foto: lamenteesmaravillosa.com

La desconfianza en la pareja da síntomas y avisa que algo entre los enamorados ya no marcha bien, pero, ¿cuáles son las señales que la delatan?, ¡aquí te lo diremos!

En La Verdad Noticias te revelamos que antes de culpabilizar a la otra parte, las parejas deben manejar siempre sus afectos y defectos con amor y comprensión, de lo contrario se volverán tóxicos.

Hace poco te dimos consejos para evitar que los celos dañen el amor, pero ahora, vamos a decirte cuáles son los primeros síntomas sobre la desconfianza en el ser amado, esto según el psicólogo Andrés Carillo, ¡toma nota!

Señales que anuncian que hay desconfianza en la pareja

Pareja. Foto: blogcentroitae.blogspot.com

¿No puedes dormir?

Sabes que no puedes confiar en quien amas, te quita el sueño, pues te provoca ansiedad e inseguridad.

Hay problemas de atención

Los pensamientos intrusivos se apoderan de ti a tal grado que no puedes concentrarte en tus actividades diarias, ya que hay mucha tensión con la persona amada y no puedes quitarte eso de la mente.

Tu humor varía

Pasas de un estado a otro de manera imprevista, puedes estar muy feliz o muy triste, algo que todos notan.

Estás irritable

Ya no puedes tocar serenamente el tema de tu pareja, pues estás muy sensible, incluso no puedes hablar con esta de manera tranquila, puesto que cualquier cosa que diga que te haga sentir más inseguro o insegura te hará explotar.

Pleitos continuos

Hay una mala comunicación, la cual hace que frecuentemente discutan por casi cualquier cosa, lo que a la larga rompe el amor.

Hay tensión muscular

Andrés Carillo sostiene que tener los músculos tensos es una manera somática de darse cuenta de que nuestro estado emocional está desequilibrado, incluso esto puede causar dolor en el cuello, la cabeza y hasta cefaleas por tensión.

Sientes la necesidad de estar a solas

Tienes tantas dudas que te alejas de tu pareja y de tus círculos de amigos para estar en soledad.

Comes mucho o ingieres sustancias nocivas

Tienes una gran necesidad de olvidar lo que pasa en tu relación que comienzas a consumir sustancias tóxicas o intentas aliviar tu sufrimiento y angustia con comida en exceso.

Eres infiel

Buscas que alguien más te dé la estabilidad que necesitas y por ello, te envuelves en una relación prohibida donde puedas conseguir la atención que necesitas.

¿Cuáles son las señales de una infidelidad?

A continuación, te enlistamos 10 señales que hacen evidente que tu pareja te está engañando:

Tu instinto te dice que algo no está bien o que algo te está ocultando Tiene cambios de humor repentinos Cambia de forma de vestir Es cortante contigo Tiene un nuevo ‘hobby’ o afición Protege su celular, su correo o redes sociales Siempre está revisando las notificaciones de su móvil Su comportamiento sexual cambia Cualquier cosa que hagas le molesta Comienza a darle más importancia a su cuerpo

