Cualidades que todo HOMBRE debería tener para una RELACIÓN EXITOSA

Cuando se trata de relaciones, a menudo lo que pensamos que queremos versus lo que realmente necesitamos son dos cosas diferentes. Para saber tomar la decisión de estar con la pareja correcta sigue leyendo la presente nota.

Las cualidades de los hombres más imperativas son las que pueden hacer o deshacer una relación. El hecho es que todas esas otras "cualidades" no importarán mucho a largo plazo si su pareja no tiene los siguientes atributos.

Rasgos que todo hombre debería tener

Integridad

Una mentira es una mentira. Esto incluye mentir por omisión o retener información, lo que también es profundamente deshonesto. Alguien que miente sobre cualquier cosa, sin importar lo insignificante que crea que es, no es un socio confiable.

La verdadera honestidad e integridad son algunos de los rasgos más difíciles de conseguir en estos días y no es una virtud que deba pasar por alto. Debes poder confiar en que tu pareja será honesta contigo en todo. Una relación transparente es una relación sana. Una persona sencilla es el mejor tipo de pareja que puedes tener.

Una familia amable y respetuosa

Ninguna familia es perfecta y todos tienen sus peculiaridades y pequeñas molestias, pero si la familia de su pareja es entrometida, crítica, celosa o hipercrítica, se considera abuso emocional y si su pareja no quiere o no puede hacerles frente, es probablemente sea un factor decisivo. Este no es el tipo de familia con la que te quieres casar.

Fuerza e independencia

Si quieres un guerrero leal a tu lado en el que puedas confiar tu vida (y tu corazón), no necesitas postularte. Si su pareja carece de resolución, capacidad de pensamiento independiente y siempre necesita la aprobación de los demás, esta no es una pareja que lo respalde en la vida. No estás tratando con un adulto maduro o alguien que tenga la capacidad de ser el tipo de pareja fuerte y capaz que necesitas.

Amabilidad y empatía

Cualquiera puede ser "agradable". Agradable implica cortesía superficial que no tiene que ser genuina y no requiere empatía o integridad. Para ser amable, debes ser empático. La bondad y la compasión no pueden existir sin empatía. Las personas amables son genuinas. Entienden a los demás en un nivel completamente diferente y realmente sienten la humanidad.

Gente decente como amigos

Probablemente vas a pasar mucho tiempo con estas personas y, si son inmaduras e irrespetuosas, basta con decir que vas a tener dificultades para reconciliarte con el deseo de estar con tu pareja y el no querer estar con otras personas complicadas como amigos.

No todos nos llevaremos bien con todos en el mundo, pero es importante hacer todo lo posible para llevarse bien con los amigos de su pareja y respetar sus amistades.

Sin embargo, si encuentra que los amigos de su pareja son perpetuamente intolerables e irrespetuosos hacia usted y los demás, y su pareja se niega a responsabilizarlos, es una buena idea seguir adelante. No querrás lidiar con eso por el resto de tu vida.

Un estilo de vida saludable

Elegir una pareja que lleve un estilo de vida saludable también es vital para su salud a largo plazo. La pareja puede tener una influencia significativa en nosotros y si tienes un socio cuya idea de un buen momento es ser derramado en bares, hay dos resultados probables: a) Vas a aceptarlo y vivir un estilo de vida menos saludable. b) Vas a negarte a hacerlo y probablemente termines en discusiones.

De cualquier manera, si desea una vida saludable, elija una pareja que también lleve una vida saludable.

Un compañero verdaderamente grandioso es aquel que nos ayuda a ser la mejor y más saludable versión de nosotros mismos, no perpetúa nuestros vicios y se entrega a nuestras decisiones poco saludables. Si tu pareja no te inspira a ser una mejor persona, puede que sea hora de seguir adelante y encontrar a alguien que lo haga.

