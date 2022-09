¿Cuáles son los valores normales del colesterol LDL?

¿Sabías que el colesterol se mide por niveles? Tener colesterol no es malo, de hecho, es necesario tenerlo, no por nada es el mismo cuerpo el que lo produce y nos pide que lo completemos con nuestros demás alimentos, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas porque no es falso que tener el colesterol alto en la sangre es malo, pero entonces… ¿Cuáles son los valores normales?

Para gozar de salud, tienes que tomar en cuenta los tres tipos de colesterol, es decir, el HDL o bueno, el LDL o malo y por supuesto, el colesterol total. A continuación te presentaremos un pequeño listado de los valores normales que debes de tener y que no debes de sobrepasar.

HDL: entre los 40 y los 60 miligramos por decilitros o más.

LDL: menos de 100 miligramos por decilitros.

Colesterol total: menos de 200 miligramos por decilitros.

¿Qué significa el colesterol LDL alto?

Anteriormente te informamos en La Verdad Noticias sobre qué significa tener colesterol HDL pero ahora es el turno del LDL. Entre los dos tipos de colesterol, el LDL es el colesterol malo y al tenerlo alto significa que tus lipoproteínas son de baja densidad y que éste se te puede acumular en las arterias.

Síntomas del colesterol LDL alto

Los síntomas del colesterol LDL alto en la sangre, son los siguientes:

Hinchazón en las extremidades

Boca pastosa, seca y con mal aliento.

Pesadez en el estómago e indigestión

Dificultades en el ritmo intestinal

Aparición de urticaria

Dolor en el pecho

Dolor de cabeza

Visión borrosa

Agitación al moverse o hacer deporte

Pérdida de equilibrio

Ataque al corazón

Cabe recordar que no porque tengas alguno de estos síntomas significa que en automático ya tienes el colesterol alto ya que la única forma de confirmarlo, es a través de una análisis de sangre.

¿Qué debo hacer para bajar el colesterol LDL?

Necesitas comer de manera saludable, hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, beber menos alcohol si ya lo consumes y en general, reducir tu ingesta de grasas saturadas, así como comer más alimentos con omega 3 como el salmón, las nueces y la linaza, o fibras solubles como la avena, los frijoles, las manzanas y las peras.

Ahora que ya conoces los niveles óptimos que debes de tener de colesterol en la sangre y cómo bajar el colesterol malo de tu cuerpo, no dudes en empezar a cuidarte desde hoy mismo para tener una vida más saludable.

