¿Cuáles son los síntomas que alertan sobre la DEMENCIA?

La demencia debe ser diagnostica por un especialista. Foto: www.elfinanciero.com.mx

Los pacientes en Estados Unidos que padecen demencia han incrementado cada vez que los baby boomers envejecen, y es aún más visible cuando se llega a la edad de los 90 años, pues se sabe que las personas de 71 a 79 la padecen en un 5%, mientras que al llegar a la edad antes mencionada es el 37%, pero ¿cómo sabes si se es propenso a padecer esta terrible enfermedad?, ¿olvidar con frecuencia las palabras o nombres es un posible síntoma de advertencia?, ¡aquí te lo decimos!

Perder la memoria, por mucho que nos asuste es algo que de forma grave o leve puede aparecer mientras se envejece, y aunque en muchos de los casos no deja de ser solo algo casi imperceptible, para muchos no lo es, ya que incluso se les diagnostica Alzheimer, pero antes de que te preocupes, te diremos que olvidar una palabra o algún nombre no es necesariamente una señal de que tienes demencia; aunque en caso de que sea a una persona que ves diariamente y realmente olvidar su nombre podría ser preocupante, y deberías acudir a tu médico para una revisión.

El envejecimiento es inevitable, y la memoria tampoco se escapa de él, aunque muchas personas solo llegan a tener deterioro cognitivo leve, lo que significa que aun cuando olvidas cosas eso realmente no interfiere con tu vida diaria; pero si lo hace, entonces podría relacionarse con un síntoma de demencia, pero recuerda, eso siempre tendrá que diagnosticarlo un especialista, quien te podría realizar la prueba de Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), el cual sirve precisamente para identificar si se padece de la memoria.

Con el envejecimiento la demencia puede hacer su aparición. Foto: www.miciudad.mx

Síntomas que indican demencia

Falta de memoria

Falta de atención

Se complica la comunicación

Es difícil razonar

Falta de juicio

Problemas con la visión que no se relacionen con la edad

Signos de la demencia por los que deberías acudir al médico:

La falta de memoria no te permite realizar tu vida normal

Delirio repentino que se puede prolongar por horas, incluso días

La depresión, también puede ocasionar pérdida de memoria

Síntomas del Alzheimer

Confusión

El paciente se pierde

El paciente olvida a familiares y amigos cercanos

Existe incapacidad para realizar cálculos

El paciente padece sífilis o trastornos de la tiroides

TE PUEDE INTERESAR:Deficiencia de VITAMINA B1 podría ser la causa de la demencia alcohólica: estudio

������‍⚕��‍⚕��‍⚕En tiempos de COVID-19 hay que prevenir también la influenza, ¡cuídate!����‍♂️��‍♀https://t.co/b9r0F6FVny — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 9, 2020

Ahora ya lo sabes, si tienes algún síntoma preocupante procura acudir al médico de inmediato, él será la única persona que podrá diagnosticar si tu salud mental se ha deteriorado, si es temporal o una enfermedad crónica, recuerda que la demencia no se debe calificar como un “defecto de carácter”, así que respeta a las personas que la padecen, pues es realmente un desafío muy complejo de enfrentar, ¡cuídate!

Con información de www.elfinanciero.com.mx