¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más efectivos?

Los métodos anticonceptivos más efectivos demuestran que hay cero embarazos al año por cada 100 mujeres, 99,9% expresa que se produce menos de 1 embarazo al año por cada 100 mujeres, y así sucesivamente, esta es la lista:

100%: Vasectomía.

99 a 99.9%: Lactancia materna, ligadura de trompas, DIU, anillo vaginal, píldora anticonceptiva, parche anticonceptivo, implante hormonal, inyección hormonal.

98%: Condón masculino.

95%: Condón femenino.

94%: Diafragma.

86%: Capuchón cervical

Si deseas conocer para qué sirven los métodos anticonceptivos, a continuación La Verdad Noticias te comparte la lista de los métodos anticonceptivos más efectivos y menos efectivos, así como los menos perjudiciales para la salud de las mujeres.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos menos efectivos?

Métodos anticonceptivos menos efectivos

A diferencia de los métodos anticonceptivos más efectivos, los métodos anticonceptivos naturales como el método Ogino, índice de temperatura basal y el método Billings son los menos eficaces y los que mayor riesgo de embarazo conllevan. Estos ejemplos son indicadores que determinan la fertilidad señalando qué días se puede tener acto sexual sin riesgo de embarazo y cuáles no. Los métodos anticonceptivos naturales tienen ventajas, pero tienen su riesgo, ya que puede haber alteraciones en los periodos o también fallos de la propia pareja a la hora de llevar las cuentas.

¿Cuál es el mejor método anticonceptivo que no engorde?

Métodos anticonceptivos más efectivos y sin engordar

Los 3 métodos anticonceptivos más efectivos y que no suben de peso son:

DIU de cobre

El Dispositivo Intrauterino es una estructura de plástico en forma de T con alambre de cobre enrollado, produce una reacción inflamatoria que es tóxica para los espermatozoides y los óvulos. Al no tener hormonas no altera tu peso, por otro lado: elimina la necesidad de interrumpir la actividad sexual, tu estado de ánimo no se ve alterado ni tampoco experimentan sensibilidad en las mamas.

Anillo vaginal

Este método contiene las hormonas estrógeno y progesterona. Funciona igual que las píldoras anticonceptivas, suprime la ovulación además espesa la mucosa cervical y adelgaza el revestimiento del útero. Sin embargo, no parece causar aumento de peso y lo puedes extraer en cualquier momento recuperando tu fertilidad en un tiempo corto.

Condón femenino

También llamado preservativo femenino, es una barrera que evita que los espermatozoides ingresen al útero. Está fabricado con látex y se distingue por ser una bolsa suave y holgada con un anillo en cada extremo. Además de evitar el embarazo, protege contra enfermedades de transmisión sexual.

¿Cuál es el anticonceptivo menos perjudicial para la mujer?

Los condones son el único de los métodos anticonceptivos más efectivos que ofrece máxima protección contra el embarazo y las ITS (infecciones de transmisión sexual) y son menos perjudiciales para la mujer.

Después de conocer los métodos anticonceptivos más efectivos, te sugerimos consultar con tu médico de confianza sobre cuál es el mejor método anticonceptivo adecuado para ti.

