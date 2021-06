¿Cuáles son los Ángeles y Arcángeles reconocidos por la Iglesia Católica?

Los Ángeles y Arcángeles reconocidos por la Iglesia Católica son 7, uno de los más conocidos es San Miguel Arcángel, quién se sabe es capaz de proteger a las almas y se conoce por ser el líder de todos los Arcángeles, pues es el jefe del ejército celestial.

Un Arcángel como lo es San Miguel está un rango arriba que los Ángeles, y sucede lo mismo con el resto.

Hace poco te hablamos sobre los Arcángeles y cuál es su función, pero ahora iremos más allá y te revelaremos a continuación, cuáles son los reconocidos por la iglesia plenamente, es decir, te diremos quiénes son los 7 Arcángeles de Dios.

Los primero Arcángeles reconocidos por la Iglesia Católica aparecen en la Biblia, y son:

Miguel

Gabriel

Rafael

Aunque existen muchos otros nombres de Arcángeles, los católicos sólo reconocen los tres anteriores y cuatro más que se le revelaron al Beato Amadeo de Portugal, y son:

Uriel

Sealtiel

Jehudiel

Barachiel

Por otro lado, es preciso recordar que el único Ángel mencionado por la Iglesia Católica es el Santo Ángel de la Guarda.

¿Qué son los Ángeles y Arcángeles según la Iglesia Católica?

Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Foto: shekinahmerkaba.ning.com

Para los católicos el significado de los Arcángeles es “principales mensajeros de Dios”, de ahí su nombre, el cual tiene origen griego y procede de los siguientes términos ‘Arc’ que denota “principal” y ‘ángel’ qué significa “mensajero de Dios”.

Derivado de esto es que se cree que los Arcángeles son superiores a los ángeles, quienes solo llevan mensajes sin mucha relevancia, mientras que los primeros dan a conocer noticias de gran importancia.

¿Quién es el Arcángel Uriel para la Iglesia Católica?

Arcángel Uriel. Foto: humblehousewives.com

Para los católicos este Arcángel es regente del Sol, es ángel de salvación y uno de los Príncipes de la Divina Presencia, también es llamado:

Serafín

Querubín

Regente del Sol

Llama de Dios

Ángel de la Presencia Divina

Arcángel de la Salvación

Phanuel, "Cara de Dios"

Ahora que ya sabes más sobre estos seres celestiales.

