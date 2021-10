¿Cuáles son los 3 signos del zodiaco que eligen la soltería sobre el amor?

Han revelado que 3 signos del zodiaco tomarán la decisión de quedarse solteros, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos más detalles, pues por el Vértice en Sagitario que comienza el 5 de octubre de este 2021, llegará un impulso de independencia, por lo que preferirán estar solteros.

Y es que, hay personas que dicen no a las expectativas sociales, pero ahora han revelado quiénes son esas personas, que le darán la bienvenida a la soltería, pues el Vértice en Sagitario no dice no al amor, sino que los lleva a decir sí al propio pensamiento independiente.

Anteriormente te compartimos los signos zodiacales con más sabiduría, por lo que ahora te revelamos a los signos que elegirán la soltería sobre el amor, debido a la llegada del mes de octubre, por lo que Géminis, es uno de los signos que elegirá ser libre durante el Vértice de Sagitario.

Los 3 signos del zodiaco que eligen la soltería

Géminis (21 de mayo-20 de junio): Uno de los 3 signos del zodiaco, aquellas personas nunca ha sido su objetivo de buscar a emparejarse, aunque algunos han jugado el juego, esperan el momento adecuado para mantenerse firmes y permanecer solos. Aunque no significa que seas antisocial o tengas miedo de los lazos románticos.

Te sientes mejor estando solo, no te gusta la presión, no disfrutas ser pareja de alguien que confía. Por lo que durante el Vértice de Sagitario, soñarás con la independencia personal, pero si estás en una relación nada cambiará.

Sagitario (22 de noviembre-21 de diciembre): Te fascina ver lo nerviosa que se pone la gente cuando trata de explicar cómo todos deberían estar en una relación ideal, pero te has reído de esa mentira por mucho tiempo. Crees en tu propia verdad personal.

El Vértice en Sagitario te asegura ese sentimiento, es una celebración de la libertad, te has cuestionado si puedes amar a otra persona y estar contento en una relación, por lo que la respuesta en sí. Aceptas este estilo de vida.

Acuario (20 de enero-18 de febrero): Eres alguien que disfruta de la independencia y el pensamiento original, por lo que al igual que Sagitario, harás lo más conveniente en cuestión de términos de relación, lo que significa que si necesita ayuda en su vida.

Pero, durante el Vértice en Sagitario, te sentirás listo para seguir adelante, sientes que es hora de continuar, lejos de tu relación actual. Te planteas la pregunta si estar soltero, pues no necesitas a un compañero.

¿Cuáles son los 12 signos del zodiaco?

Son 12 signos del zodiaco que corresponden a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno de los signos tienen diferentes características que marcan la personalidad de cada persona.

Pero a partir del 5 de octubre 3 signos del zodiaco elegirán la soltería, pues con respecto a las características, estos tres signos buscan la independencia, son aventureros y no necesitan estar en una relación, aunque en ciertas ocasiones se han preguntado si les gusta estar solteros.

