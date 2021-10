¿Cuáles son las ventajas de la prueba de antígeno de COVID-19?

Una de las grandes ventajas de la prueba de antígeno de COVID-19 y por la que se usa de forma internacional es que tiene un alto grado de efectividad, ya que, es capaz de identificar el virus incluso a unos días del contagio, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la sensibilidad del test puede confirmar un contagio en los primeros días 3 días con un 100 por ciento de efectividad, mientras que, en los 4 o 7 días puede ser hasta del 90 por ciento, aunque, eso no es todo otra de sus ventajas es que te brinda un resultado en tan solo 30 minutos.

Anteriormente te hablamos sobre cuándo hacerse la PCR; sin embargo, ahora nos enfocaremos en darte a conocer información muy importante sobre el test de antígeno ¿ya te la has hecho?

¿Cómo funcionan las pruebas de antígeno para COVID-19?

Prueba de antígeno. Foto: cen.acs.org

De acuerdo con el Gobierno de Querétaro, este test también conocido como “prueba rápida de antígeno” puede identificar la proteína Spike o “S” del virus SARS-CoV-2 gracias a la toma de una muestra nasofaríngea, la cual, puede detectar dicha molécula específica de la enfermedad, misma que solo se encuentra cuando una persona tiene al nuevo coronavirus activo en su cuerpo.

¿Cuándo debo realizarme una prueba de COVID-19?

Prueba de antígeno. Foto: www.publico.es

Sí te has enterado de que una persona con la que has tenido contacto reciente dio positivo al nuevo coronavirus es necesario que acudas a realizarte un test, eso sí, hazlo de 5 a 7 días después, ya que, solo así te podrás asegurar de tener una prueba segura, pero, no solo en esa situación, también si estás en las siguientes:

Presentas síntomas como fiebre, tos, fatiga, cansancio y dificultad para respirar

Viaje reciente

Reuniones con muchas personas

Reuniones en interiores con mucha gente

Por solicitud de un médico o institución de gobierno

