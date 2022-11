¿Cuáles son las principales causas de la infidelidad? Conoce las 4 más evidentes. Foto: liveboldandbloom.com

Las relaciones de pareja son muy complejas, ya que se basan en diversos aspectos como la confianza y una buena comunicación, pero cuando estos factores comienzan a debilitarse, es posible que las peleas, malentendidos o incluso la infidelidad se haga presente, así que debes estar alerta a estas señales, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias queremos decirte que si estás pasando por un mal momento y sientes que tu pareja es indiferente, es posible que el amor haya terminado hace tiempo, en ese caso no tienes por qué tener miedo de expresarle como te sientes y pensar en terminar la relación, porque estar ahí por más tiempo solo lograra que ambos se sigan lastimando.

Hace poco te hablamos sobre la teoría de las “12 Sofías” que se ha hecho viral en Twitter por revelar traiciones, pero ahora te decimos que si bien es cierto, vivir una experiencia como esta es muy doloroso, no se compara con la ansiedad que genera la desconfianza, así que por amor propio, no te quedes en una relación que te hace sentir así.

Estas son las causas más comunes de una infidelidad

Este acto de traición hacia la confianza y amor de la pareja, no solo lastima su autoimagen, también siembran un sentimiento de inseguridad, sentirse menos que el resto y todo esto le lleva a un estado de profunda depresión, del cual es muy difícil salir, si has lo has vivido, está bien pedir la ayuda de un profesional.

Aburrimiento

Existe una frustración al no poder compartir ciertos hábitos u hobbies, porque esta falta de conexión genera a lo largo del tiempo un distanciamiento por el que la pareja busca este tipo de atención en alguien más.

Incomodidad

Ya sea por mantener una estrecha relación familiar o laboral, que no le deja tiempo a tu pajera de estar contigo, puede hacerte creer que no eres tan importante y considerar estar con alguien que te valore.

Sexualidad

Esta parte de la relación es la que suele traer un poco de conflicto, ya que debe haber una gran confianza para trasmitirle a la pareja lo que se desea y siente, pero en su ausencia este acto se vuelve repetitivo y aburrido.

Confusión

Hace referencia a que individualmente no se siente listo para estar en pareja, puesto que la libertad de estar soltero es más atractiva, así que mantener un compromiso formal podría ser demasiado.

¿Cuáles son los tipos de infidelidad?

El término no necesariamente se refiere al acto sexual, porque también podemos mencionar las microinfidelidades, como seguir el coqueteo o seducción de alguien más, el sexting es cuando se comparten fotos o videos íntimos y la emocional, en la que tu pareja deja de estar al pendiente de ti y se preocupa más por los sentimientos de alguien más, estos son los tipos que se han vuelto más frecuentes.

