¿Cuáles son las porras para la virgen de Guadalupe?

Los grupos de antorchistas guadalupanos suelen dedicar porras para la virgen de Guadalupe durante sus caminatas, como promesa a la morenita del Tepeyac, estas frases se repiten y gritan en grupo a lo largo de su camino durante los días previos al 12 de diciembre, hasta llegar su destino.

Si deseas conocer las letras de algunas porras conocidas, y otras no tanto, dedicadas a Nuestra señora de Guadalupe, La Verdad Noticias te comparte algunas de ellas.

¿Qué son las porras para la virgen de Guadalupe?

¿Qué son las porras a la virgen?

En el marco de la celebración a la Virgen de Guadalupe se llevan a cabo Carreras Guadalupanas, a cargo de antorchistas y familias creyentes que se comprometen año tras año, a llevar a cabo esta actividad que refuerza su fé.

Las porras a la virgen de Guadalupe son quizá las dedicatorias más famosas de esta festividad, poniendo a prueba la creatividad y entusiasmo de cada uno de los participantes que gritan y repiten con gozo estos gritos llenos de rimas.

Letras de las porras para la virgen de Guadalupe

Porras para la virgen de Guadalupe

Entre las porras más conocidas dedicadas a la virgen de guadalupe por antorchistas, están las siguientes:

-No me canso, no me rindo

voy contigo, soy cristiano,

soy guadalupano

¡¡¡ Viva Maria ¡¡¡

-Luna, luna, luna

como la virgen no hay ninguna

000 la virgen es primero,

zzz la virgen se respeta

hola, hola, hola, a la virgen no se ignora,

entre rosas y rosas

la virgen es la más hermosa.

-Subimos al cerito tocamos la campana todos somos hijos de la Guadalupana

subimos al cerrito tocamos la campana porque hoy es día de la Guadalupana.

-Del cielo cayo una espada

rebanando una sandía.

y cada semilla decía

que viva la virgen maria.

-Campo verde cielo azul

dime cuanta imagen tienes tu

yo solo tengo una imagen

es la madre de Jesús

es la madre cuidadosa

de todos los antorchista

que nos cuida noche y dia

ella es la virgen Maria.

-Con mi Lupita me voy, con ella me quedo.

y con mucho amor su imagen venero,

no me digan nada, que yo voy corriendo con ella en el pecho....

-Vamos dame una l, dame una u, dame una p, dame una i, dame una t, dame una a, que dice Lupita, mas fuerte Lupita, 3 veces, Lupita, Lupita, Lupita.

-Chikitibum a la bimbombam

chikitibum a la bimbombam

a la bio a la bao a la bimbombam

Maria Maria rarrarra.

Adicional a las porras dedicadas para la virgen de Guadalupe, también sobresalen los nombres de José, María, Jesús y Juan Diego.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantente informado.