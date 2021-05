¿Cuáles son las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos?

Las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos o al menos consumirlas con mucha precaución y en pequeñas raciones es el melón y la sandía, esto a pesar de que tiene bajos niveles de hidratos de carbono (azúcares) ya que por cada 200 gramos pueden aportar hasta 10 gramos de esta sustancia.

Sin embargo, su Índice Glucémico no corre con la misma suerte, pues ambas tienen altos niveles de este, de ahí que si una persona con diabetes consume estos frutos podría provocar que en su torrente sanguíneo se incrementen sus niveles de azúcar, y eso es muy peligroso.

En La Verdad Noticias te revelamos que es muy importante para los diabéticos conocer tanto el Índice Glucémico como la cantidad de hidratos de carbono que aportan las frutas y verduras, ya que ambas sustancias podrían elevar la cantidad de azúcar que tienen en la sangre, poniendo en riesgo su salud, a continuación, te damos más detalles.

Frutas y verduras que no deben comer los diabéticos

Estas son las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos. Foto: infobae.com

Las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos se restringen debido a su contenido de hidratos de carbono que impactan en los índices de glucosa del torrente sanguíneo, también debido a su Índice Glucémico, el cual señala la rapidez con el que un alimento puede incrementar el estado de glucemia, de ahí que es necesario tener mucha precaución y evitar los siguientes frutos.

Dátiles: cada 100 gramos tienen 63.95 gramos de azúcar

Higo: cada 100 gramos aportan 16.26 gramos de azúcar

Uva: cada 100 gramos dan 16.25 gramos de azúcar

Mango: cada 100 gramos aportan 13.66 gramos de azúcar

Cereza: cada 100 gramos dan 12.13 gramos de azúcar

Plátano: cada 100 gramos tienen 12.13 gramos de azúcar

Mandarina: cada 100 gramos aportan 10.58 gramos de azúcar

Manzana: cada 100 gramos dan 10.31 gramos de azúcar

Papaya: una taza de esta fruta picada puede tener hasta 10.4 gramos de hidratos de carbono

Sandía: una taza y media de esta fruta picada puede aportar 8.1 gramos de hidratos de carbono

Tamarindo: media taza de aporta 72.5 gramos de hidratos de carbono

Pasas: dos cucharadas tienen 79 gramos de hidratos de carbono

El tamarindo es una de las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos. Foto: puntomedio.mx

Otras de las frutas que se deben consumir en raciones pequeñas por las personas diabetes o que se deben evitar son las uvas, el plátano y la chirimoya, ya que no solo tienen un alto nivel de hidratos de carbono, pues aportan de estos más de una ración, la cual equivale a 10 gramos.

Una chirimoya mediana de cerca de 200 gramos es equivalente a 40 gramos de hidratos de carbono o 40 gramos.

Un plátano pequeño de 100 gramos puede aportar hasta 20 gramos de hidratos de carbono o 2 raciones.

Las uvas están entre las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos, pues 12 de ellas pueden sumar hasta 100 gramos y con ello dan 20 gramos de hidratos de carbono o 2 raciones.

La chiviría es una de las frutas y verduras que no deben comer los diabéticos. Foto: puntomedio.mxFoto: oximesa.es

Respecto a las verduras que no deben consumir, en realidad, la mayoría no cuenta con altos niveles de hidratos de carbono y son de bajo Índice Glucémico, sin embargo, se recomienda enfocarse en consumir aquellas que no contiene almidón evitando ingerir las que sí lo tienen o comerlas con moderación, ejemplo de estas últimas son las siguientes:

Chiviría (parsnip) Plátano Papa Calabaza Calabacín Zapallo anco Arvejas Maíz

Las verduras con almidón se restringen porque tiene niveles más altos de hidratos de carbono, aunque no solo esto deben evitar los diabéticos, también deben limitar su consumo de granos con almidón o aquellos derivados que están refinados, prefiriendo los integrales, siempre y cuando así lo permita su médico.

¿Qué frutas y verduras pueden comer los diabéticos?

La berenjena es una de las frutas y verduras que si pueden comer los diabéticos. Foto: okdiario.com

Ahora que ya sabes que frutas y verduras no pueden comer los diabéticos, te diremos cuáles sí pueden pueden consumir, entre estas se encuentran la alcachofa y las cerezas, aunque cómo lo indicamos anteriormente estas últimas siempre deben ingerirse con moderación, para ello es importante procurar que el médico sea quien siempre autorice o niegue su consumo, a continuación, te damos más ejemplos:

Verduras sin almidón

Acelga Amaranto Apio Arvejas o guisantes Berenjena Brócoli Brotes Brotes de bambú Brotes de soja Calabaza Castañas de agua Cebolla Chayota Coles de Bruselas Coliflor Colinabo Corazón de alcachofa Ensalada de col (preparada, sin aliño) Espárrago Hongos Hortalizas (col berza, silvestre o collards, la col rizada o kale, brotes de mostaza, hojas de nabo) Jícama Judía de metro o frijol espárrago Judías (verdes, frijolillos o habichuelas) Maíz enano Nabo Nabo amarillo o rutabaga Okra o quingombó Palmitos Pepino Pimientos Poro Rabanitos Rábano blanco Remolacha, betabel o betarraga Repollo o col (verde, bok choy, china) Tomates Verduras (achicoria, endibia, escarola, lechuga, lechuga romana, espinaca, rúcula, achicoria de hoja roja, berro) Zanahoria

Frutas que sí pueden comer los diabéticos

Fresas Ciruelas negras Cerezas Guayaba Kiwi Manzanas Naranjas Aguacate Peras Toronja Melón Moras Mandarinas Duraznos

Ahora que ya sabes más sobre las frutas y verduras que pueden o no comer los diabéticos, ayúdalos a mejorar su dieta, y si eres tú quien padece la diabetes se cuidadoso, y siempre pregunta a tu médico sobre las raciones y alimentos que harán bien a tu salud, recuerda que cada paciente tiene sus propias restricciones y debe tomar cuidados específicos, ¡no te confíes!

