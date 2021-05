¿Cuáles son las frutas y verduras con vitamina C?

Las frutas y verduras con vitamina C son poco conocidas, pues generalmente se piensa que solo los cítricos como la naranja o el limón la contienen; sin embargo, esto es mentira y existen varios alimentos que contienen más que estos, por ejemplo, los pimientos rojos y el perejil, ¿lo imaginabas?, ¡aquí te contamos todos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que el nombre científico de la vitamina C es ácido ascórbico, y su presencia en el organismo humano es fundamental para su buen funcionamiento, y en caso de que exista deficiencia de él, se puede llegar a padecer enfermedades mortales como el síndrome del escorbuto.

Hace poco te hablamos sobre la función de las frutas y verduras, la cual consiste en suministrar todos los nutrientes necesarios al cuerpo para que se mantenga saludable, y ahora te diremos cuáles tienen las cantidades más altas de vitamina C que ayudarán a fortalecerlo, ¡pon mucha atención!

10 frutas y verduras con vitamina C

Frutas y verduras con vitamina C. Foto: news-medical.net

Las frutas y verduras con vitamina C son capaces de aportar a la dieta diaria la cantidad necesaria de esta sustancia al organismo, la cual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe ser de 40 a 100 miligramos, y esta solo se puede obtener de forma natural consumiendo este tipo de alimentos.

Aunque el mundo está acostumbrado a pensar que es el jugo de naranja la opción perfecta para consumir vitamina C, debes saber que no es así, ya que este cítrico contiene por cada 100 gramos 50 miligramos de dicha sustancia, mientras que hay frutas y verduras que en la misma cantidad rebasan los 50 miligramos de vitamina C, y aquí te decimos 10 de ellas, así que ¡toma nota!

Pimientos rojos: por cada 100 gramos poseen 139 miligramos de vitamina C, se recomienda su consumo crudo, pues el calor puede provocar que pierda parte de la cantidad de esta sustancia. Perejil: por cada 100 gramos tiene 133 miligramos de ácido ascórbico, se recomienda consumirlo en cuscús y ensaladas. Kiwi: por cada 100 gramos contiene 100 miligramos de vitamina C, es ideal para sustituir el jugo de naranja, y contiene fibra que tiene un efecto laxante poderoso. Brócoli: por cada 100 gramos contiene 110 miligramos de ácido ascórbico, se recomienda consumir crudo en ensaladas o sopas frías. Bulbo de hinojo: por cada 100 gramos contiene 93 miligramos de vitamina C, y suele consumirse en ensaladas o como guarnición con jugo de naranja por su sabor dulce. Uva: por cada 100 gramos contiene 90 miligramos de ácido ascórbico, y están llenas de fibra. Fresas: por cada 100 gramos poseen 70 miligramos de vitamina C, son perfectas para el desayuno, y si quieres mantenerlas saludable no les añadas azúcar. Albahaca: esta es otra de las frutas y verduras con vitamina C poco conocidas, y por cada 100 gramos contiene 61 miligramos de ácido ascórbico, se recomienda añadirla en ensaladas. Caqui o palosantos: por cada 100 gramos tienen 60 miligramos de vitamina C, y es excelente. Papaya: por cada 100 gramos contiene 60 miligramos de ácido ascórbico, y es perfecta para consumir en el desayuno.

Ahora ya lo sabes, existen más frutas y verduras con vitamina C, no solo los cítricos la poseen, además, su consumo aporta cantidades de fibra vegetal que favorecen la flora intestinal, lo que mejora la digestión, ¡inclúyelas en tu dieta!

¿Cuál es el cítrico con más vitamina C?

Los cítricos no son las únicas frutas y verduras con vitamina C. Foto: everydayhealth.com

El cítrico con más vitamina C entre los limones, toronjas o pomelos, mandarinas y naranjas, son estas últimas a continuación te diremos la cantidad de esta sustancia que contiene cada una de estas frutas:

Toronjas o pomelos: por cada pieza puede contener hasta 40 miligramos de vitamina C Limones: por cada pieza puede tener hasta 45 miligramos de ácido ascórbico Mandarinas: cada unidad puede poseer hasta 31 miligramos de vitamina C Naranjas: cada pieza puede contener hasta 50 miligramos de ácido ascórbico

Ahora ya lo sabes, lo que aportan las frutas y verduras a nuestro cuerpo es esencial para la salud, especialmente cuando se habla de vitamina C, de ahí que es muy importante que las consumas diariamente.

En La Verdad Noticas te recordamos que las frutas y verduras con vitamina C serán una gran aportación para mejorar tu digestión, y que para tener una dieta saluble se recomienda comer tres porciones de verduras y dos de frutas al día, ¡cuídate!

