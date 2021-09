¿Cuál fue el tema de la Met Gala 2021?

El tema de este año es "En Estados Unidos: un léxico de la moda". El tema pretende rendir homenaje a la moda estadounidense: dónde ha estado y hacia dónde se dirige.

Andrew Bolton, curador de The Met's Costume Institute, dijo a Vogue: "Realmente creo que la identidad y la moda estadounidenses están experimentando un renacimiento. Creo que los diseñadores jóvenes, en particular, están a la vanguardia de los debates sobre diversidad e inclusión, así como sobre sostenibilidad y transparencia, mucho más que sus homólogos europeos, tal vez con la excepción de los diseñadores ingleses ”.

La gala íntima de esta noche es una parte de dos. Una versión más grande del evento tendrá lugar el 2 de mayo de 2022. El tema de ese evento será similar, con un ligero cambio: "En Estados Unidos, una antología de la moda".

¿Qué significa realmente la moda estadounidense?

Cuando se le pidió que definiera la moda estadounidense, a Bolton se le ocurrieron tres palabras para Vogue: heterogeneidad, diversidad y pluralismo. Bolton básicamente está diciendo que no se puede poner la moda estadounidense en una caja. Son muchas cosas. Es un crisol de influencias, como el propio país.

La editora en jefe de Vogue y presidenta de la Met Gala, Ann Wintour, dijo a CNN:

“La moda estadounidense es una celebración de exuberancia, alegría y creatividad. Eso no ha cambiado. En lo que se ha convertido en 2021 es un mosaico, que refleja el mundo en el que todos vivimos, visto a través de muchos lentes diferentes ".

Las prendas que usaron las celebridades de Hollywood esta noche pronto estarán en exhibición en el Museo Metropolitano de Arte. La exposición "In America" del Costume Institute estará abierta del 18 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2022. La segunda parte de la exposición se inaugurará en mayo de 2022.

¿Dónde se vo el Met Gala 2021?

Aunque la gala real no se filmará, Vogue transmitó en vivo las llegadas a la alfombra roja en su página de Twitter.

Para aquellos con cable, E! también transmitó la cobertura de la alfombra roja. Las estrellas comenzaron a llegar a las 5:30 p.m. Hora del este.

¿Quién organiza la Met Gala de 2021?

Los anfitriones de este año son el actor Timothée Chalamet ("Llámame por tu nombre", "Mujercitas"), la cantante Billie Eilish, la tenista profesional Naomi Osaka y la poeta inaugural Amanda Gorman.

Todos los anfitriones de este año tienen 25 años o menos. En mayo, Chalamet publicó una foto de Instagram del Museo Metropolitano de Arte acompañada de fotos de sus compañeros anfitriones Eilish, Osaka y Gorman.

¿Cuál fue el tema del año pasado?

La Met Gala 2020 fue cancelada debido al Coronavirus. Se suponía que el tema era "Acerca del tiempo: moda y duración".

Aunque la gala fue cancelada, la exposición de The Costume Institute todavía estaba disponible para su visualización en el Museo Metropolitano de Arte. La exhibición fue una línea de tiempo de la moda femenina que se remonta a 150 años cuando el Met abrió por primera vez.

La escritora Virginia Woolf, y específicamente la película de 1992 "Orlando" basada en la novela de Woolf del mismo nombre, inspiraron el tema.

“La moda está indeleblemente conectada con el tiempo. No solo refleja y representa el espíritu de la época, sino que también cambia y se desarrolla con los tiempos '', dijo el curador del Costume Institute, Andrew Bolton, a The New York Times en 2020.

